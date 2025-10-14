Embarazada y feliz: Así celebró Cardi B su cumpleaños 33

Este fin de semana, Cardi B celebró su cumpleaños 33 con una elegante y divertida fiesta casera rodeada de su familia y amigas.

A través de su cuenta de Instagram, la rapera compartió un carrusel con imágenes de su celebración junto a una reflexión sobre su vida.

“¡Todos normalmente hacen su propósito de año nuevo el 1 de enero pero yo hice el mío anoche! ¡Me siento afortunado pero sobre todo bendecida!”, comenzó su mensaje la rapera.

“¡El año 32 fue un año que nunca olvidaré! Pero el 33 es el año de Jesús y debo decir que nunca me sentí tan cubierta y tan protegida por él. Nunca deja de recordarme que soy la elegida y que soy bendecida y ese es el mejor regalo que jamás podría pedir”, agregó.

Lejos de las extravagantes fiestas que la han caracterizado, la rapera optó por una celebración en casa decorada con globos y flores, donde destacó un vestido rojo vino ajustado, mostrando su lado sexy a pesar de estar embarazada de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, el deportista Stefon Diggs.

En esta fecha especial, Cardi B aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por sus buenos deseos y mensajes de felicitaciones.

“¡Gracias a todos por apoyarme y quererme! ¡Los quiero a todos de vuelta!”, aseguró.

La rapera disfrutó su día con sus tres hijos: Kulture, Wave y Blossom, fruto de su matrimonio con Offset, con quien actualmente atraviesa un proceso de divorcio mediático.

En septiembre, Cardi B, quien está en plena promoción de su nuevo álbum Am I the Drama?, anunció que está en la dulce espera de su cuarto hijo, fruto de su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

“Voy a tener un bebé con mi novio”, dijo la rapera durante su entrevista con Gayle King para CBS Mornings. “De verdad estoy muy… emocionada”, anunció la rapera en ese momento.

“Estoy feliz, siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, me siento muy poderosa porque hago todo este trabajo, pero al mismo tiempo estoy creando un bebé”, agregó.

