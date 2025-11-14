Cardi B da a luz a su cuarto bebé y lo presume en sus redes: “Un nuevo bebé a mi mundo”

La cantante Cardi B está que no cabe de la emoción, pues ya se convirtió en mamá por cuarta ocasión.

Si bien la intérprete y Stefon Diggs, su actual pareja, aún no han compartido mayores detalles sobre el nuevo integrante de la familia, ella ya subió un video en el que anunció la buena nueva con sus seguidores.

Por medio del material, en el que se le ve haciendo lip-sync del tema ‘Hello’, fue como Cardi B gritó su felicidad.

“Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y diferentes temporadas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva temporada. ¡Traje nueva música y un nuevo álbum al mundo! Un nuevo bebé a mi mundo y una razón más para ser la mejor versión de mí”, se lee en un fragmento del texto con el que la cantante acompañó su video.

A continuación detalló que en esta nueva etapa de su vida quiere ser una mejor versión para ella, para su pareja, para sus hijos y para quienes la siguen, con lo que dejó en claro que ya está más que lista para los nuevos comienzos.

“Es una razón más para amarme más que a nada, ni a nadie, para poder seguir dándoles a mis hijos el amor y la vida que se merecen. ¡Este próximo capítulo es yo contra mí misma! Soy yo contra todo pronóstico, yo contra todo lo que se interpone en mi camino. He empezado a prepararme para la gira, poniendo mi cuerpo y mi mente a punto”, continuó Cardi B, quien ya dejó en el pasado su vida con Offset y está muy ilusionada con lo que hoy es.

“¡Nada me impedirá ofrecerles la actuación de sus vidas! He aprendido, he sanado, ¡y amo a la mujer en la que me he convertido! Eso es lo que significa esta nueva etapa para mí, y la estoy afrontando mejor que nunca”, concluyó.

Si bien Cardi B no ahondó en detalles sobre el nuevo integrante de la familia, la revista People pudo saber que se encuentra bien y que ella está que no cabe de la felicidad.

