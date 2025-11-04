Stefon Diggs reveló el sexo del bebé que espera con Cardi B: “Es un niño”

Stefon Diggs está muy emocionado por el bebé que espera junto a la rapera Cardi B. El El jugador de la NFL está tan feliz que reveló el sexo de bebé.

En una reciente entrevista con la revista People, Diggs expresó su felicidad por convertirse en padre, especialmente porque tendrá un niño.

“Es un niño. Con eso me basta”, dijo a la revista People. “Estoy deseando que haga flexiones, abdominales y que corra por ahí”, agregó.

El pasado mes de septiembre, Cardi B sorprendió al revelar que está embarazada de su cuarto hijo, el primero fruto de su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

“Voy a tener un bebé con mi novio”, dijo la rapera durante su entrevista con Gayle King para CBS Mornings. “De verdad estoy muy… emocionada”, anunció la rapera la semana pasada.

Cardi B tiene tres hijos: Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses, todos fruto de su relación con el rapero Offset, de quien se está divorciando.

Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots, se ha mostrado optimista ante esta nueva etapa de su vida, que coincide con la recuperación de una lesión y su desempeño deportivo en la NFL.

¿Cuándo comenzó la relación de Cardi B y Stefon Diggs?

En junio, Cardi B confirmó su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

En ese momento, la rapera compartió en su cuenta de Instagram un carrusel con varias fotos y videos con los que confirmó su romance con el wide receiver de los New England Patriots.

En una de las imágenes se ve a la rapera posar en un yate mientras abraza tiernamente al jugador de los New England Patriots y lo mira a los ojos. En otras de las imágenes, un video, se ve a Cardi B haciendo un sensual twerking sobre Stefon Diggs.

La rapera también compartió una foto de varios ramos de rosas rojas, que se creen fueron un obsequio del jugador de la NFL.

La confirmación del romance entre Cardi B y Stefon Diggs ocurrió tras meses de rumores sobre la relación.

En febrero la rapera y el jugador de la NFL fueron vistos juntos por primera vez en una fiesta en Nueva York, lo que generó los primeros rumores sobre su relación. La pareja también pasó junta el día de San Valentín.

