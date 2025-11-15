Cardi B volvió al gimnasio pocos días después del nacimiento de su cuarto hijo

Tras dar a luz, Cardi B está enfocada en recuperar su figura. A pocos días del nacimiento de su cuarto hijo y el primero con su novio Stefon Diggs, la rapera volvió al gimnasio.

De acuerdo con TMZ, la rapera fue vista haciendo ejercicio en un gimnasio de Nueva Jersey apenas días después del nacimiento del bebé.

En un video obtenido por TMZ, Cardi B aparece entrenando con ropa deportiva negra y zapatos blancos, mostrando su rápido regreso a la actividad física tras el parto.

Esta semana, Cardi B sorprendió al anunciar que su hijo con Stefon Diggs ya nació. La rapera compartió la noticia con un video en sus redes sociales, en el que no compartió detalles como la fecha del nacimiento de su bebé.

“Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma”, escribió la rapera en sus redes sociales.

Este bebé es el cuarto hijo de Cardi B y el primero con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

Cardi B ya es madre de Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses, todos frutos de su relación con el rapero Offset, de quien se está divorciando.

¿Cuándo comenzó la relación de Cardi B y Stefon Diggs?

En junio, Cardi B confirmó su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

En ese momento, la rapera compartió en su cuenta de Instagram un carrusel con varias fotos y videos con los que confirmó su romance con el wide receiver de los New England Patriots.

En una de las imágenes se ve a la rapera posar en un yate mientras abraza tiernamente al jugador de los New England Patriots y lo mira a los ojos. En otras de las imágenes, un video, se ve a Cardi B haciendo un sensual twerking sobre Stefon Diggs.

La rapera también compartió una foto de varios ramos de rosas rojas, que se creen fueron un obsequio del jugador de la NFL.

La confirmación del romance entre Cardi B y Stefon Diggs ocurrió tras meses de rumores sobre la relación.

En febrero la rapera y el jugador de la NFL fueron vistos juntos por primera vez en una fiesta en Nueva York, lo que generó los primeros rumores sobre su relación. La pareja también pasó junta el día de San Valentín.

