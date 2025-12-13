Cardi B le enseña español a su hija Blossom

La rapera Cardi B volvió a acaparar la atención de las redes sociales, esta vez con un momento tierno y culturalmente significativo junto a su hija menor, Blossom Belles.

La cantante, de ascendencia dominicana y trinitense, demostró su orgullo latino al compartir con sus seguidores en una transmisión en vivo de Instagram cómo le está enseñando español a su niña, que apenas tiene un año.

En las imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, se ve a Cardi B interactuando con la pequeña Blossom, quien es fruto de su matrimonio con el rapero Offset, y enseñándoles algunas palabras en español.

El adorable clip muestra a la pequeña diciendo la palabra “agua”, la cual repite diligentemente junto a su madre. Este esfuerzo por transmitir su herencia lingüística ha sido ampliamente elogiado por los fans, quienes celebran que la artista mantenga vivas sus raíces.

La artista, conocida por su autenticidad y personalidad sin filtros, es un ícono para la comunidad latina en la música a nivel global. Al compartir este momento de enseñanza con su hija Blossom, Cardi B destaca la importancia de sus raíces y su identidad cultural.

Además de Blossom, Cardi B es madre de Kulture, de 7 años, Wave, de 4 años, frutos de su relación anterior con Offset, y de un bebé recién nacido, fruto de su relación con Stefon Diggs.

A inicios de noviembre, la artista anunció el nacimiento de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

Seguir leyendo:

· Cardi B estalla contra Offset por cuestionar la paternidad de su hijo con Stefon Diggs

· Cardi B volvió al gimnasio pocos días después del nacimiento de su cuarto hijo

· Stefon Diggs reveló el sexo del bebé que espera con Cardi B: “Es un niño”