Cardi B le enseña español a su hija Blossom

La rapera mostró orgullosa en una transmisión en vivo en sus redes sociales cómo su hija menor ha aprendido algunas palabras en español

Blossom es fruto de su relación con Offset. Crédito: Frank Franklin II | AP

Por  Ariany Brizuela

La rapera Cardi B volvió a acaparar la atención de las redes sociales, esta vez con un momento tierno y culturalmente significativo junto a su hija menor, Blossom Belles.

La cantante, de ascendencia dominicana y trinitense, demostró su orgullo latino al compartir con sus seguidores en una transmisión en vivo de Instagram cómo le está enseñando español a su niña, que apenas tiene un año.

En las imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, se ve a Cardi B interactuando con la pequeña Blossom, quien es fruto de su matrimonio con el rapero Offset, y enseñándoles algunas palabras en español.

Cardi B’s baby girl Blossom is growing up so fast!🥹💕 #cardib#fyp#foryou#viral#explore

El adorable clip muestra a la pequeña diciendo la palabra “agua”, la cual repite diligentemente junto a su madre. Este esfuerzo por transmitir su herencia lingüística ha sido ampliamente elogiado por los fans, quienes celebran que la artista mantenga vivas sus raíces.

La artista, conocida por su autenticidad y personalidad sin filtros, es un ícono para la comunidad latina en la música a nivel global. Al compartir este momento de enseñanza con su hija Blossom, Cardi B destaca la importancia de sus raíces y su identidad cultural.

Además de Blossom, Cardi B es madre de Kulture, de 7 años, Wave, de 4 años, frutos de su relación anterior con Offset, y de un bebé recién nacido, fruto de su relación con Stefon Diggs.

A inicios de noviembre, la artista anunció el nacimiento de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

