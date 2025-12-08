Cardi B estrenó nuevos implantes dérmicos tras el nacimiento de su cuarto hijo

Apenas un mes después de dar la bienvenida a su cuarto hijo, la rapera Cardi B volvió a ser noticia, pero esta vez no por su música, sino por su audaz regreso al mundo de las modificaciones corporales.

La rapera, de 33 años, estrenó un nuevo conjunto de joyas corporales que incluye implantes dérmicos en la espalda y un piercing superficial en la nuca, demostrando una vez más su gusto por el “bling” extremo.

El procedimiento fue realizado en Nueva York por el reconocido perforador Robbie, conocido en Instagram como @nyc.piercing, quien compartió un video del proceso.

En las imágenes se observa a la artista luciendo sus implantes dérmicos, una técnica que consiste en insertar un anclaje bajo la piel para sostener una joya decorativa en la superficie. “¡Amando la vibra!”, escribió el especialista, quien también ha trabajado con celebridades como Travis Barker y Noah Cyrus.

Esta decisión llega poco después de que Cardi B anunciara el nacimiento su primer hijo con Stefon Diggs.

La Asociación de Perforadores Profesionales generalmente recomienda esperar al menos tres meses después del parto para someterse a nuevos piercings, debido a los cambios hormonales y físicos del cuerpo. Sin embargo, Cardi B, quien dio a luz el pasado 4 de noviembre no esperó el tiempo recomendado.

No es la primera vez que la intérprete de “Bodak Yellow” sorprende con elecciones de joyería inusuales. A principios de año reveló haber gastado 13.000 dólares en un piercing de diamante en la zona lumbar baja.

Asimismo, la rapera sorprendió al revelar que convirtió el cordón umbilical de su último hijo en una pieza de joyería de oro.

Este bebé es el cuarto hijo de Cardi B y el primero con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

Cardi B ya es madre de Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses, todos frutos de su relación con el rapero Offset, de quien se está divorciando.

