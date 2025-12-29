Cardi B sorprendió con un atuendo inspirado en Barbie

Cardi B volvió a demostrar por qué es la reina indiscutible del estilo WAG (esposas y novias de deportistas). Este domingo 28 de diciembre, la intérprete de “Bodak Yellow” paralizó las redes sociales al aparecer en el MetLife Stadium con un atuendo inspirado en la estética Barbiecore para apoyar a su novio, el receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs.

Fiel a su estilo maximalista, Cardi B lució un conjunto que parecía sacado de una pasarela: una chaqueta de tweed rosa, minifalda gris y una camisa blanca impecable. El toque final lo dieron unas medias rosas a juego y tacones tipo pumps.

Cardi B wearing Vintage Chanel F/W 1991 at Patriots game today. 💕 pic.twitter.com/k75Unt1tWK — Fan Account | #BLM 🫵🏾 (@BardiUpdatess) December 28, 2025

Sin embargo, la verdadera joya de la corona fue su accesorio: el bolso Chanel Pearl Necklace minaudière. Este bolso de edición limitada, que forma parte de la colección otoño/invierno 2025 de Chanel, tiene la forma de un collar de perlas gigantes y está valorado en 40,950 dólares.

Con una melena rubia rizada y un maquillaje smokey, la rapera de 33 años se robó todas las miradas durante el encuentro de los Patriots contra los New York Jets.

Amor en el campo y fuera de él

Esta aparición pública refuerza la relación entre la artista y la estrella de la NFL. La pareja ha estado bajo los reflectores recientemente tras el nacimiento de su primer hijo en común el pasado mes de noviembre.

Apenas hace unas semanas, el 15 de diciembre, ambos fueron vistos compartiendo un momento mucho más relajado en el Gillette Stadium, donde participaron en una clase de yoga para el evento benéfico “Winter Wonderland Wellness”, organizado por la fundación de Diggs.

Mientras la carrera de Stefon Diggs sigue en ascenso con los Patriots, Cardi B continúa navegando un año lleno de transiciones personales. Además de su nuevo bebé con Diggs, la rapera es madre de tres hijos (Kulture, Wave y Blossom) fruto de su relación anterior con Offset.

