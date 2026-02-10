¿Cardi B y Stefon Diggs terminaron su relación  tras el Super Bowl?

Lo que debía ser una noche de celebración deportiva se convirtió en el escenario del posible fin de uno de los romances más mediáticos del último año. Tras la final del Super Bowl, los rumores sobre una ruptura entre la rapera Cardi B y Stefon Diggs han inundado las redes sociales y los medios de entretenimiento.

Las alarmas se encendieron durante el gran partido, en el que los Patriots cayeron ante los Seattle Seahawks. A pesar de que Cardi B asistió al evento y realizó un cameo especial en el show de medio tiempo de Bad Bunny, la artista no fue vista en ningún momento junto a Diggs.

Según reportes de TMZ, la intérprete de “Bodak Yellow” abandonó el estadio Levi’s Stadium inmediatamente después del espectáculo musical, sin esperar a que terminara el partido ni encontrarse con su pareja.

La situación se tornó más sospechosa cuando los seguidores notaron que ambos se dejaron de seguir en Instagram, un movimiento que en la era digital suele confirmar crisis sentimentales.

Además, el pasado sábado, la frialdad de Cardi B fue evidente cuando un periodista de ESPN le preguntó si tenía un mensaje inspirador para Stefon: su única respuesta fue un seco “buena suerte”.

Para añadir tensión al drama, el medio The Sun informó que la modelo Pree, vinculada anteriormente al jugador, estuvo presente en el estadio y compartió videos cercanos a Diggs.

Cardi B y Stefon Diggs iniciaron su romance en febrero de 2025 y dieron la bienvenida a su primer hijo en común en noviembre del mismo año.

Con cuatro hijos por parte de la rapera y seis por parte del atleta, la pareja parecía haber formado un sólido núcleo familiar. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir el fin de su relación.

