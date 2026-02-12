La rapera Cardi B responde al Departamento de Seguridad Nacional tras burlas sobre su pasado

La rapera Cardi B convirtió su ‘Little Miss Drama Tour’ en un escenario de confrontación política. Durante su concierto del miércoles en Palm Desert, California, la artista lanzó una advertencia directa a los posibles agentes federales de ICE que pudieran estar presentes: “Si ICE entra aquí, les patearemos el trasero. ¡Tengo gas pimienta en la parte de atrás! No se van a llevar a mis fans“.

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, la agencia replicó con un mensaje mordaz haciendo referencia al controvertido pasado de la rapera: “Siempre que no drogue ni robe a nuestros agentes, lo consideraremos una mejora con respecto a su comportamiento anterior“.

La alusión directa a las declaraciones que Cardi B realizó en 2019, cuando confesó haber drogado y robado a hombres mientras trabajaba como stripper para sobrevivir, provocó una respuesta contundente de la artista.

“Si hablamos de drogas, hablemos de Epstein y sus amigos drogando a menores para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?”, replicó la intérprete, desviando el foco hacia las recientes filtraciones del Departamento de Justicia.

If we talking about drugs let’s talk about Epstein and friends drugging underage girls to rape them. Why yall don’t wanna talk about the Epstein files? https://t.co/U7yCarPIXs — Cardi B (@iamcardib) February 12, 2026

El nombre de Trump aparece más de 5.300 veces

El contragolpe de Cardi B coincide con la publicación de más de tres millones de archivos adicionales relacionados con el traficante sexual Jeffrey Epstein. Según The New York Times, el nombre del presidente Donald Trump aparece mencionado más de 5.300 veces en dichos documentos.

Aunque Trump negó cualquier irregularidad, hasta el momento no ha enfrentado consecuencias legales por sus vínculos con el fallecido magnate.

La controversia trasciende el ámbito político. En la industria musical, el fundador de Wasserman Group, Casey Wasserman, enfrenta crecientes críticas por sus relaciones con Ghislaine Maxwell, exsocia de Epstein condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual. Artistas como Chappell Roan y Orville Peck han roto relaciones con la compañía y exigen la renuncia del ejecutivo.

Mientras Cardi B mantiene su postura, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios adicionales sobre lo mencionado por la rapera.

