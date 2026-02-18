Cardi B reveló que reducirá el tamaño de sus implantes de glúteo

La superestrella del rap Cardi B volvió a acaparar los titulares, pero esta vez no por un nuevo éxito musical, sino por su honestidad respecto a las intervenciones estéticas.

En una reciente transmisión en vivo, la intérprete de “Bodak Yellow” reveló detalles sobre su proceso para retirar los biopolímeros de sus glúteos, una decisión motivada por la salud y el arrepentimiento tras años de portar sustancias peligrosas en su cuerpo.

La rapera de 31 años explicó que este camino comenzó formalmente en 2022, cuando se sometió a una cirugía mayor para extraer el 95% de las sustancias que se había inyectado en 2014 en un sótano de Queens, Nueva York. Sin embargo, el proceso no terminó ahí.

Cardi B detalló que en enero de este año, tras filmar el video de su sencillo “Like What”, regresó al quirófano para una nueva ronda de extracción y para corregir problemas de fibrosis derivados del procedimiento ilegal.

“Toma varias sesiones eliminar por completo estas inyecciones”, comentó la artista, subrayando que la recuperación es un proceso largo y doloroso que muchas personas subestiman.

Un mensaje de prevención

Más allá de compartir su experiencia personal, la ganadora del Grammy aprovechó su plataforma para enviar un mensaje contundente a las mujeres jóvenes que consideran modificar su figura.

“Si eres joven, si tienes 19, 20 o 21 años, y te sientes demasiado delgada y crees que no tienes suficiente grasa para un BBL (levantamiento de glúteos brasileño), no recurras a las inyecciones de relleno”, advirtió.

La artista enfatizó los riesgos mortales de los biopolímeros y el mercado negro de la cirugía estética, instando a sus seguidoras a valorar su salud por encima de los estándares de belleza temporales.

Con este gesto, Cardi B se suma a una creciente lista de celebridades que están optando por una apariencia más natural y advirtiendo sobre los peligros de los procedimientos cosméticos invasivos e ilegales.

