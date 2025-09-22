Explosión en Iztapalapa: Sigue aumentando la cifra de muertos, ya son 29

La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, ascendió a 29 tras el deceso de dos pacientes que permanecían hospitalizados, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, internado en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, y Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se suman a la lista de víctimas. Franco trabajaba en una vulcanizadora, mientras que González Aranda era estudiante de la vocacional 7 del IPN y viajaba en un microbús el día de la tragedia.

Siguen 16 personas hospitalizadas

El director del ISSSTE, Martí Batres, expresó en redes sociales su pésame y aseguró que se facilitan todos los servicios y atenciones pertinentes a los familiares de las víctimas. Según el organismo, tres personas continúan hospitalizadas en sus instalaciones, dos en estado muy grave y una grave pero estable, con atención integral sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

De las 16 personas hospitalizadas, tres están en hospitales del IMSS, tres en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dos en el Hospital de Pemex Picacho, tres en el Rubén Leñero, una en Tacubaya y otra en Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas. Además, 39 pacientes ya fueron dados de alta.

Día de la tragedia

La explosión ocurrió el 10 de septiembre cuando una pipa con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia. El primer peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el accidente se debió al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor, perteneciente a la compañía Silza, quien manejaba a unos 50 km/h en un tramo con límite de 40 km/h y perdió el control en una glorieta.

La Fiscalía indicó que las condiciones del pavimento eran óptimas y no había obstáculos en la vía, confirmando que la volcadura ocurrió por la pérdida de control de la unidad y no por factores externos.

Las autoridades continúan con la investigación y supervisan la atención de los pacientes graves mientras se determina la responsabilidad legal del conductor y la empresa operadora de la pipa.

