Chef mexicano y su pareja tomaron la decisión de dejar EE.UU. por las redadas: “Me siento en libertad”

Mario Carrera, un chef de origen mexicano, pasó más de tres décadas en Estados Unidos construyendo una vida laboral, familiar y económica. Sin embargo, la presión constante de las redadas migratorias lo llevó a tomar una decisión definitiva: regresar a México junto a su esposa.

Hoy, desde su natal Miahuatlán de Porfirio Díaz, asegura que recuperó la paz y la libertad que había perdido en suelo estadounidense. Además, cuenta con la compañía de su mujer, una argentina llamada María Martínez.

Más de 30 años persiguiendo el “sueño americano”

Carrera llegó a Estados Unidos en 1990, con apenas 19 años, tras haber trabajado en restaurantes de Ciudad de México. Su inicio no fue fácil: comenzó como lavaplatos y poco a poco se abrió camino en la cocina.

En Florida, donde vivía gran parte de su familia, trabajó duro para enviar dinero a sus padres en Oaxaca. Ese apoyo fue crucial cuando su madre, Gloria, enfrentó un diagnóstico de cáncer.

Tras regresar a su pueblo durante seis años para cuidar de ella, el chef intentó nuevamente cruzar la frontera. En conversación con la cadena CNN, Mario contó que “fueron meses difíciles”, con detenciones y deportaciones, hasta que logró entrar y establecerse en Miami.

En Florida, Carrera se abrió paso en la gastronomía italiana y fue allí donde conoció a María Martínez, quien se convertiría en su compañera de vida.

La pareja contrajo matrimonio en 2021 y juntos enfrentaron el clima hostil hacia los inmigrantes, marcado por redadas y políticas cada vez más estrictas.

El motivo que les impulsó a mudarse a México

El chef recuerda un episodio que lo marcó: “Una vez, al dejar a mi esposa en su trabajo, vi que un policía me hizo luces. Pensé que me iban a entregar a migración. Ella se puso muy mal, y aunque no era conmigo, decidimos que no queríamos seguir viviendo con ese miedo”.

A principios de agosto, Carrera y Martínez empacaron su vida y partieron rumbo a México. Para él, la elección fue clara: “Me siento contento y en paz. Aquí tengo la libertad de ir a cualquier lugar, sacar mi licencia y pasear por todo este bello país. No hay como estar en nuestra tierra”.

María, por su parte, optó por quedarse en México en lugar de volver a Argentina.

Ahora, Carrera planea abrir una cocina propia o vender fruta en el mercado local. Además, quiere lanzar un proyecto social para dar alimentos a quienes más lo necesiten en su comunidad. A sus 54 años, asegura que no tiene intención de regresar a Estados Unidos.

“Allá se vive con mucho estrés y presión. Yo siento que ya es momento de estar en paz, de disfrutar de la vida aquí”, afirmó el chef, convencido de que su mejor etapa comienza en casa.

