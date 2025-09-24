En polémico video, DHS compara la captura de inmigrantes con los pokémones: “Tenemos que atraparlos”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) desató una ola de críticas tras publicar en redes sociales un video donde compara el arresto de inmigrantes indocumentados con la captura de pokémones.

El material imita la estética de la popular serie japonesa, con música, tipografía y hasta tarjetas coleccionables al estilo de la franquicia.

Con el lema “Hay que atrapar a todos”, frase emblemática de Pokémon, el DHS difundió el clip intercalando imágenes de redadas migratorias con secuencias de la apertura del anime. Incluso, el nombre del organismo aparece escrito con la misma tipografía del programa.

De fondo suena el tema original de la serie, “Pokémon Theme”, mientras transitan escenas de detenciones de migrantes junto a fragmentos de criaturas animadas creadas por Satoshi Tajiri a finales de los años 90.

Inmigrantes detenidos, convertidos en Pokémones

La polémica aumentó con el cierre del video: fotografías reales de inmigrantes detenidos fueron transformadas en cartas coleccionables, imitando las del famoso juego de mesa.

Las publicaciones fueron ampliamente criticadas por usuarios que consideraron ofensiva la comparación entre inmigrantes y personajes ficticios de una saga infantil.

Para muchos, el uso de referencias culturales populares con fines de propaganda migratoria representa una banalización de la situación de quienes enfrentan procesos de detención y deportación. Además, lo consideraron un trato cruel e inhumano, pese a tener un tono sarcástico.

Hasta el momento, el DHS no ha emitido un comunicado oficial aclarando si se trataba de una campaña institucional o de una iniciativa aislada en sus redes sociales.

