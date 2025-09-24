Varias víctimas en tiroteo en instalación de ICE en Dallas: sospechoso muerto

Un tiroteo en un centro de procesamiento de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó al menos tres personas heridas, reportó la Policía local.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en su cuenta de X el tiroteo y la muerte del sospechoso.

“Esta mañana se produjo un tiroteo en la oficina regional de ICE en Dallas. Aún se están recopilando detalles, pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos”, indicó la secretaria. “El autor del tiroteo falleció tras recibir un disparo que se autoinfligió”.

Noem dijo desconocer todavía el motivo del ataque, pero lo conectó con sus reportes de agresiones a agentes de ICE, quien han realizado intensos operartivos contra indocumentados y operan con el rostro cubierto.

“Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que nuestros agentes de ICE están sufriendo una violencia sin precedentes”, dijo Noem. “Les pedimos que recen por las víctimas y sus familias”.

El vicepresidente J.D. Vance reaccionó al mensaje de la secretaria Noem sobre agresiones a los agentes de ICE en los últimos meses.

“Los ataques constantes contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, deben cesar”, dijo en X. “Rezo por todas las personas heridas en este ataque y por sus familias”.

Hasta el momento se reporta que las víctimas son inmigrantes detenidos en las instalaciones, no agentes de ICE.

El tirador perpetró el ataque desde una azotea, donde se habría disparado.