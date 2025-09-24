Video de agente desmiente que inmigrante al que disparó fatalmente le provocará lesiones graves

Según el Departamento de Seguridad Nacional, durante el operativo el inmigrante Silverio Villegas González se resistió al arresto, intentó huir y arrastró con su automóvil a un agente de ICE “una distancia significativa”. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma, luego de resultar con múltiples lesiones.

Sin embargo, ahora imágenes de una cámara corporal de un policía reveladas mostraron al agente migratorio describiendo sus propias heridas durante una persecución vehicular como “menores”.

Las imágenes difundidas el martes por el Departamento de Policía de Franklin Park muestran a un agente local llegando al lugar del incidente, donde un auto había chocado contra un camión de carga en el suburbio mayoritariamente hispano de Franklin Park, a unas 18 millas al oeste de Chicago.

An ICE agent who fatally shot an undocumented immigrant after allegedly being dragged by his fleeing vehicle earlier this month told Franklin Park police at the scene that his injuries were “nothing major,” according to body camera footage.



Read more: https://t.co/6evtSu7to6 pic.twitter.com/AjJ3Pe3EK9 — Chicago Tribune (@chicagotribune) September 23, 2025

La grabación comienza con la llegada de agentes al lugar de los hechos, cerca de Grand y Elder Lane. Muestra a Silverio Villegas González, de 38 años, quien, según el DHS, era un inmigrante indocumentado con antecedentes de conducción imprudente, siendo atendido en el suelo tras recibir un disparo de un agente de ICE.

“Intentó atropellarnos”, dice un agente de ICE en el video.

En el video, un oficial le pregunta a un agente de ICE si hay otros sospechosos y el agente responde: “Es el único”.

El conductor del camión describió a la policía lo que vio.

“Lo detuvieron. Le cortaron el paso. Salieron del coche. Intentaron alcanzarlo, pero él dio marcha atrás. Y yo ya me estaba haciendo a un lado, y fue entonces cuando… no sé si le dispararon antes, y por eso se estrelló contra el remolque”, dijo el conductor. “Pero supongo que le dispararon porque, si no, ¿por qué se estrellaría contra el remolque?”

El conductor del camión le dijo al oficial que escuchó un disparo.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes, los principales funcionarios electos de Illinois y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han pedido una investigación exhaustiva y más transparencia y responsabilidad.

Sigue leyendo: