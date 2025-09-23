Inmigrante con Green Card en trámite es arrestado por ICE: está casado con una estadounidense 

Domingo Salas Mota, un hombre originario de República Dominicana, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una parada de tráfico en Bradenton, Florida. Su situación resulta especialmente delicada porque llevaba más de una década en el país y se encontraba en pleno proceso de obtener la residencia permanente.

Su esposa, ciudadana estadounidense, denunció que la detención ocurrió en un momento crítico para la familia. Ambos crían a dos hijos pequeños nacidos en Estados Unidos, quienes, según relató, han sufrido intensamente la ausencia de su padre.

El arresto de Domingo Salas Mota

De acuerdo con Newsweek, el operativo ocurrió el pasado 26 de junio, cuando oficiales de ICE detuvieron a Salas Mota, de 34 años, tras identificarlo durante una revisión de tránsito. Aunque había ingresado al país legalmente en 2013 y había presentado su solicitud de residencia permanente en octubre de 2024, permanece bajo custodia en centros de detención de Florida.

Domingo Salas permanece en custodia a espera de su siguiente audiencia. Crédito: Shutterstock

La defensa sostiene que el proceso migratorio debería protegerlo mientras su petición está en curso. Incluso contaba ya con un número de Seguro Social y un permiso de trabajo emitidos por las autoridades migratorias. Sin embargo, la detención interrumpe de manera abrupta su vida cotidiana, justo cuando aguardaba la respuesta oficial sobre su estatus.

La postura de ICE sobre su caso

ICE no ha ofrecido detalles públicos adicionales sobre la detención, pero un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a Newsweek que el arresto fue legal y se enmarca en los procedimientos habituales de la agencia.

Aunque no se mencionaron cargos de inmigración específicos, el historial de Salas Mota incluye un arresto previo por conducir bajo los efectos del alcohol en 2023 y un incidente reciente por manejar con licencia suspendida.

Para las autoridades, estos antecedentes justifican la custodia mientras se desarrolla su proceso migratorio. Sin embargo, la familia insiste en que cumplió con las sanciones correspondientes y que nada de ello debería poner en riesgo un trámite de residencia que ya había avanzado significativamente.

La vida familiar de Domingo en Estados Unidos

Salas Mota ha residido en el país durante más de 13 años, tiempo en el que formó una familia con su esposa, Amanda Dorsett. Ambos viven juntos desde 2019 y son padres de dos hijos estadounidenses de 6 y 4 años. Según relató Dorsett, los niños nunca habían estado separados de su padre y ahora enfrentan un dolor que se traduce en llanto constante y una fuerte sensación de pérdida.

Además del impacto emocional, la detención también ha generado problemas económicos para el hogar. Dorsett señaló que la ausencia de su esposo ha dejado a la familia en una situación vulnerable, ya que él era un apoyo fundamental en las finanzas y el cuidado de los pequeños.

Domingo Salas Mota ya ha comparecido en dos audiencias de inmigración y tiene otra programada para octubre. Mientras tanto, ha sido trasladado entre varios centros de detención, actualmente en el Condado de Glades, donde su esposa denuncia condiciones deficientes.

