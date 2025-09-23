Inmigrante con Green Card que cuida a su esposa con cáncer es detenido por ICE

Un inmigrante jamaiquino, de nombre Duwayne Baugh, con residencia permanente en Estados Unidos fue arrestado por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, tras presentarse a una cita rutinaria en agosto.

El caso ha generado mayor controversia debido a que el detenido se encontraba al cuidado de su esposa, diagnosticada con cáncer terminal. La esposa del hombre, ciudadana estadounidense, denunció públicamente la situación señalando que la detención representa un acto de crueldad, ya que ella depende de su apoyo en esta etapa crítica de su enfermedad.

El arresto de Duwayne Baugh

De acuerdo con reportes de Newsweek, Duwayne Baugh, de 49 años, fue detenido el 13 de agosto durante un registro rutinario en una oficina del Bronx. Aunque cuenta con Green Card y ha vivido en Estados Unidos desde que emigró de Jamaica siendo adolescente, actualmente permanece bajo custodia en el Centro Correccional del Condado de Orange, en Nueva York.

Según autoridades migratorias, la detención se relaciona con antecedentes legales previos. En distintas ocasiones, Baugh enfrentó cargos vinculados a la posesión de armas de fuego. En 2007, un incidente con un arma que transportaba lo llevó a prisión, mientras que en 2020 volvió a ser arrestado tras un episodio de violencia en el que buscaba proteger a su familia.

Tras cumplir condena, ICE le había permitido quedar en libertad para cuidar a su esposa enferma, aunque ahora ha retomado el proceso de remoción.

Aunado a lo anterior, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó a Baugh como un “extranjero ilegal” y “delincuente reincidente” con un historial que incluye delitos relacionados con armas, drogas y allanamiento de morada.

La importancia de Duwayne para su esposa

La defensa de Baugh sostiene que la medida es desproporcionada, considerando que su residencia permanente sigue vigente y que su papel como cuidador principal de su esposa debería ser tomado en cuenta.

Según Newsweek, la esposa de Duwayne, Kaiisha Baugh, fue diagnosticada en 2021 con cáncer en etapa terminal, un padecimiento que transformó por completo la vida familiar. Los médicos advirtieron que su tiempo de vida podría ser limitado, lo que hizo aún más necesario el acompañamiento de su esposo en el día a día.

Durante años, él ha sido su principal cuidador, brindándole apoyo físico y emocional en medio de tratamientos exigentes y un pronóstico delicado. Para la familia, su detención representa una doble carga: la separación forzada y la falta del sostén fundamental que Kaiisha necesita en la fase más crítica de su enfermedad.

La vida de Duwayne en Estados Unidos

Baugh llegó a Nueva York a los 14 años y ha pasado más de tres décadas en el país, donde formó una familia y echó raíces. A lo largo de los años, ha trabajado y vivido como residente legal, desarrollando un fuerte vínculo con la comunidad en la que se estableció.

A pesar de los cargos en su contra, Kaiisha asegura que los episodios que lo llevaron a enfrentar problemas con la justicia no reflejan su vida cotidiana, marcada por la búsqueda de estabilidad y el apoyo familiar.

El futuro de Baugh se definirá en los tribunales de inmigración, donde un juez evaluará tanto su historial penal como sus circunstancias personales.