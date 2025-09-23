Trump ante la ONU: Cruce de indocumentados es cero… EE.UU. es respetado otra vez

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump inició su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una broma sobre el telepromter, el cual enfrenta fallas, por lo que tuvo que leer su discurso, donde afirmó que desde su gobierno “Estados Unidos es respetado otra vez”.

A lo pocos minutos de iniciado su discurso, Trump volvió a hacer la broma sobre el telepromter, debido a que funcionó nuevamente, pero el mandatario también habló sobre el fallo de unas escaleras eléctricas.

“Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter que no funcionaba. Muchas gracias. Por cierto, ahora funciona, acaba de encenderse. Gracias”, dijo desatando risas.

Su mensaje inició señalando que sus políticas están retornando la grandeza de Estados Unidos, la cual fue impactada por “anarquía y radicalismo” durante el gobierno del demócrata Joe Biden, a quien no mencionó en un principio, salvo su periodo de cuatro años como presidente. Más adelante se refirió al demócrata como “Sleepy Joe”.

“Aquí, en Estados Unidos, cuatro años de debilidad, anarquía y radicalismo bajo la anterior administración sumieron a nuestra nación en una serie interminable de desastres”, dijo. “Hace un año, nuestro país estaba en una grave crisis. Pero hoy, a tan solo ocho meses de mi mandato, somos la nación más exitosa del mundo, y ningún otro país se acerca siquiera a nuestro nivel de éxito”.

Trump navegó en su discurso sobre varios temas: cambio climático, los cárteles de la droga, Venezuela, acuerdos comerciales, la seguridad en Estados Unidos y sus políticas en ciudades como Washington, D.C.

“Estamos revirtiendo rápidamente la calamidad económica que heredamos de la administración anterior, incluyendo aumentos de precios desastrosos y una inflación récord, una inflación sin precedentes”, afirmó. “Bajo mi liderazgo, los costos de la energía han bajado, los precios de la gasolina han bajado, los precios de los comestibles han bajado, las tasas hipotecarias han bajado y la inflación ha sido derrotada”.

A pesar de sus afirmaciones ante la ONU, la inflación en EE.UU. no ha bajado desde enero y, de hecho, el reciente reporte oficial indica que se establece en 2.9%, la más alta desde que inició la actual administración.

Trump afirmó que ya se implementó el recorte de impuestos en el país, pero bajo la ley fiscal y presupuestal eso será efectivo hasta 2026.

“Hemos implementado los mayores recortes de impuestos y regulaciones en la historia de Estados Unidos, convirtiendo a este país, una vez más, en el mejor para hacer negocios”, afirmó. “Y muchos de los presentes en esta sala están invirtiendo en Estados Unidos, y ha resultado ser una inversión excelente”.