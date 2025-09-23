Trump critica ante la ONU a países que reconocen a Estados de Palestina

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump se lanzó contra los países que entre el domingo y lunes reconocieron al Estado de Palestina y calificó esa decisión como “unilateral”.

El mandatario aseguró que aquellas naciones que reconocen a Palestina como Estado, incluidos Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido, parecen querer mantener el conflicto en Gaza.

“Lamentablemente, Hamás ha rechazado reiteradamente las propuestas razonables de paz. No podemos olvidar el 7 de octubre”, dijo. “Ahora, como si quisieran fomentar el conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Sería una recompensa excesiva para los terroristas de Hamás por sus atrocidades”.

Aunque Trump hizo referencia a “algunos miembros” de la ONU, en realidad 153 miembros de ese organismo reconocen a Palestina como Estado, pero insistió en que tal reconocimiento es una forma de “recompensa” para Hamás.

“Esto sería una recompensa por estas atrocidades, incluyendo los hechos del 7 de octubre, mientras ellos se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego”, acusó. “En lugar de ceder ante las exigencias de rescate de Hamás, quienes desean la paz deberían unirse en un solo mensaje: ¡liberen a los rehenes ya! ¡Liberen a los rehenes ya!”.

Trump no mencionó a las más de 60,000 víctimas mortales en Gaza por las acciones militares de Israel, incluidos más de 20,000 niños, según datos avalados por la ONU.