Bernie Sanders es el primer senador que califica la guerra de Israel en Gaza como “genocidio”

El senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) afirmó el miércoles que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza e instó a Estados Unidos a utilizar “toda nuestra influencia para exigir un alto el fuego inmediato”.

Es la primera vez que Sanders, la principal voz progresista del país, califica el conflicto de genocidio. Sus comentarios podrían generar críticas similares por parte de otros legisladores de izquierda.

También es el primer senador estadounidense en funciones en declarar definitivamente la guerra como genocidio.

“La intención es clara. La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, declaró Sanders el miércoles, en una declaración en su página web del Senado titulada “Es genocidio. La intención es clara”.

Sanders citó las cifras de víctimas: al menos 65,000 palestinos muertos y 164,000 heridos de una población de 2.2 millones. Las cifras de una base de datos militar israelí sugieren que el 83% de los muertos eran civiles.

También señaló las declaraciones de los funcionarios israelíes como prueba de la intención, citando al ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien llamó a los palestinos “animales humanos” y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien prometió que “Gaza será completamente destruida”.

Una comisión de las Naciones Unidas que investiga la guerra declaró esta semana que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, la declaración más contundente hasta la fecha del organismo internacional.

Sanders se suma con su declaración a una lista pequeña pero creciente de miembros de la Cámara de Representantes, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y la republicana Marjorie Taylor Greene, así como la representante de Vermont Becca Balint, quien también lo calificó de genocidio más temprano ese mismo día.

La administración Trump ha respaldado las acciones israelíes desde que asumió el cargo.

Sanders ha liderado previamente los esfuerzos del Senado para bloquear las ventas de armas ofensivas a Israel a través de resoluciones conjuntas de desaprobación, pero sus esfuerzos no han tenido éxito en detener las transferencias de armas.

