Inmigrante con Green Card es detenido después de un viaje por Europa

El regreso de Owen Ramsingh a Estados Unidos, tras unas vacaciones familiares en Europa, terminó de manera inesperada. El hombre, de 48 años, con casi cuatro décadas de residencia permanente en el país, fue arrestado por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago durante la noche del martes pasado.

Desde ese momento, la familia se enfrenta a la incertidumbre de un proceso de deportación, pese a que Ramsingh había tramitado en tiempo y forma la renovación de su tarjeta verde, lo que le garantiza por ley la extensión automática de su estatus migratorio. Sus allegados insisten en que su permanencia legal no debería estar en duda, ya que los registros confirman la validez de su permiso de trabajo y viaje mientras se procesa el documento actualizado.

La detención de Owen Ramsingh

De acuerdo con Newsweek, tras su arribo, agentes lo retuvieron en instalaciones cercanas a Chicago, donde permaneció más de 80 horas en condiciones que su familia describe como precarias. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención en Texas, donde enfrenta hacinamiento y limitaciones para acceder al equipo médico que necesita, en particular su máquina CPAP, esencial para su salud.

Agentes del ICE continúan realizando detenciones de inmigrantes en todo el país. Crédito: Alex Brandon | AP

En paralelo, sus familiares y amigos iniciaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales y sostener el hogar durante su ausencia. En la página relatan que el centro presenta “poco espacio” y carece de camas adecuadas, mientras que las llamadas telefónicas, de apenas 15 minutos, superan los 50 dólares, lo que complica aún más la comunicación.

Argumentos legales y situación migratoria

Los documentos presentados por su familia señalan que la renovación de su tarjeta verde se realizó antes de su vencimiento en marzo, lo que extiende automáticamente su vigencia por tres años. Además, abogados consultados sostienen que Ramsingh podría tener derecho a la ciudadanía, ya que ingresó a EE.UU. en 1986 como hijastro de un ciudadano estadounidense, categoría que la ley reconoce con los mismos beneficios que a los hijos biológicos.

Según ICE, la detención se justifica por supuestas irregularidades vinculadas a su estatus migratorio. La agencia argumenta que, a pesar de haber iniciado el trámite de renovación, su caso requiere revisión en los tribunales antes de permitirle continuar en libertad, lo que ha abierto un debate sobre la aplicación estricta de las normas frente a residentes de larga trayectoria.

Aun así, ICE mantiene su detención mientras el caso avanza en los tribunales. Para especialistas en inmigración, este tipo de acciones refleja la rigidez del sistema y la saturación de expedientes, que dejan a muchas familias en un limbo legal, incluso cuando cumplen con los requisitos formales.

Vida en Estados Unidos y respaldo de la comunidad

Ramsingh ha vivido en Missouri desde su llegada al país hace casi 40 años. Actualmente trabaja como jefe de seguridad en dos reconocidos espacios culturales de Columbia, además de desempeñarse como administrador de propiedades y encargado de mantenimiento. Su familia lo describe como un hombre trabajador que siempre ha sostenido económicamente a los suyos a base de múltiples empleos.

La campaña de recaudación también destaca que sus viajes a Europa han sido frecuentes durante los últimos cinco años, motivados por la necesidad de mantener vínculos familiares. Sus conocidos lo señalan como una figura confiable, dedicada tanto a su familia como a la comunidad local, lo que ha generado una ola de apoyo en redes sociales y en su ciudad de residencia.

Lo que sigue en su caso

Ramsingh tiene programada una audiencia en un tribunal de inmigración en Illinois el próximo 15 de octubre. Hasta entonces, su familia continúa buscando representación legal y organizando acciones de apoyo público, mientras la comunidad insiste en que su historia es un ejemplo de cómo las políticas migratorias pueden poner en riesgo a residentes de larga data con vidas plenamente establecidas en Estados Unidos.

