De milagro, un deliverista escapa de varios agentes de ICE en Chicago (Video)

Un repartidor de comida en Chicago protagonizó una escena que ya es viral en redes sociales: escapar en bicicleta de al menos ocho agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intentaron detenerlo en plena calle.

El episodio, grabado y difundido por Christopher Sweat, cofundador de Gray Stak Media, acumula más de 3.5 millones de reproducciones en la plataforma X.

El video comienza mostrando a un grupo de agentes del ICE apostados en una acera del centro de la ciudad. Los oficiales se encontraban inmóviles hasta que uno de ellos dio la orden: “¡Agárrenlo!”.

En ese instante, todos se lanzaron contra un ciclista que estaba recogiendo algo del suelo junto a su bicicleta eléctrica.

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat (@SweatEm) September 28, 2025

El hombre, identificado como un deliverista, se mostró sorprendido y de inmediato trató de huir. Empujó su bicicleta con torpeza, zigzagueando entre peatones y esquivando los intentos de los agentes por rodearlo.

En un momento, el ciclista saltó con destreza sobre su bicicleta y, tras aterrizar de forma brusca, comenzó a pedalear a toda velocidad. Aunque algunos agentes continuaron la persecución, pronto desistieron, regresando a la acera sin lograr detenerlo.

El repartidor desapareció de la escena, dejando tras de sí un episodio que ha sido compartido y comentado por miles de usuarios.

Despliegue de tropas en Chicago

Funcionarios de Illinois alertaron este lunes de un inminente despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, al tiempo que un memo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitaba públicamente el envío de 100 tropas al estado.

El gobernador JB Pritzker argumentó que los agentes federales están interviniendo contra ciudadanos que supuestamente protestan “pacíficamente”. Las manifestaciones han surgido tras el incremento de los agentes de ICE en Chicago.

Asimismo, el alcalde Brandon Johnson señaló que el despliegue de agentes fronterizos armados es “un truco” que no está vinculado a la seguridad pública.

“Se trata de política, dinero y poder. El presidente está usando su fuerza militarizada exactamente como pretendía: para promover sus objetivos políticos. Quiere militarizar nuestras ciudades, ya sea a través de ICE, la Guardia Nacional, el Ejército de los Estados Unidos o las Fuerzas Armadas”, declaró Johnson.

