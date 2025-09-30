Muere otro inmigrante de tiroteo a centro de ICE en Dallas: recibió ocho disparos

Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, murió después de varios días en coma. Fue una de las víctimas del tiroteo en un centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre.

Gacía Hernández recibió ocho disparos durante el ataque del 24 de septiembre y fue trasladado al Hospital Parkland en estado crítico.

Debido a su crítica condición y la imposibilidad de recuperación, el hombre fue desconectado de los sistemas de soporte vital, indicó un reporte de CBS News con base en información de la organización LULAC, que ha ayudado a la familia.

“Estoy recaudando fondos para mi hermana y su esposo, Miguel Ángel García. Él fue víctima del tiroteo en las instalaciones de ICE en Dallas. Se encuentra grave. Es el único sostén de su familia, incluyendo a sus hijos y a su esposa, y su bebé que esta por nacer pronto”, dice una cuenta de recaudación de fondos de GoFundMe. “El dinero que recaudamos es para cubrir los gastos médicos de Miguel y también para ayudar a mi hermana, su esposa, con las consecuencias de la posible pérdida de su hogar y sustento. El dinero también se destinará a cubrir los gastos del bebé que necesita urgentemente”.

La esposa confirmó a CBS la muerte García-Hernández.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa y trabajaba muy duro cada día para que nuestros hijos no les faltara nada”, dijo a la televisora.

La otra víctima mortal fue Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, quien estaba bajo custodia de ICE, luego de haber sido entregado por autoridades locales.

Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a este diario a petición expresa.

“Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, mientras estaba bajo custodia de ICE, sufrió una herida de bala mortal en un trágico y absurdo ataque con francotirador en la oficina regional de ICE en Dallas”, indica el reporte. “Guzmán era un migrante indocumentado de El Salvador, detenido por ICE tras una colaboración con las autoridades locales”.

José Andrés Bordones-Molina, otra de las víctimas, fue dado de alta del hospital.