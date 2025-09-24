Hallan bala con mensaje contra ICE en tiroteo en Dallas

“Anti ICE”, dice una bala, según una imagen compartida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los casquillos de bala presentaban mensajes en contra de la ICE. Se trata de un ataque contra los agentes de la ICE”, indicó el DHS en un comunicado.

Se trata de cuatro balas halladas entre las pertenencias del tirado, quien se disparó, según el reporte oficial.

Joseph Rothrock, agente especial del FBI de Dallas, confirmó también el mensaje en la bala.

“Las primeras pruebas que hemos obtenido de los cartuchos encontrados cerca del presunto autor del tiroteo contienen mensajes de contenido antinarcóticos”, declaró en conferencia de prensa.

El DHS afirmó que el atentado de este miércoles no era el primero contra las instalaciones de ICE en Dallas.

“El mes pasado, se recibió una amenaza de bomba”, indica el reporte. “Un hombre, cuya identidad se desconocía inicialmente pero que posteriormente fue identificado como Bratton Dean Wilkinson, ciudadano estadounidense de 36 años, llegó a la entrada de la oficina regional de Dallas alrededor de las 18:37 (hora local) y afirmó tener una bomba en su mochila”.

El senador republicano Ted Cruz, de Texas, criticó también en conferencia de prensa la retórica contra ICE, la cual conectó con el ataque.

“La violencia es inaceptable”, dijo. “La violencia con motivación política es inaceptable. A todos los políticos que utilizan un discurso que demoniza a ICE y a la CBP, les digo: ¡basta ya!”.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es otra agencia que está enfocada en los actuales operativos contra inmigrantes.