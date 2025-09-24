Son inmigrantes las víctimas del tiroteo en centro de ICE en Dallas

Las víctimas del tiroteo un centro de detención de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, son inmigrantes, confirmaron autoridades.

Al menos una persona murió en el ataque y dos más resultaron heridas, por lo que fueron hospitalizadas, mientras el sospechoso se disparó.

El tiroteo ocurrió durante el traslado de en autobús con detenidos. Las cifra de muertos varía, pero según el canal local WFAA son dos las personas fallecidas.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, había afirmado que el ataque fue contra elementos de ICE, pero ninguna de las víctimas es agente, sino inmigrantes detenidos.

“Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que nuestros agentes de ICE están sufriendo una violencia sin precedentes”, dijo en una publicación en X. “Les pedimos que recen por las víctimas y sus familias”.

La Policía de Dallas ofreció algunos detalles sobre el tiroteo, ocurrido a las 6:40 a.m. local, en las instalaciones de ICE en el sector 8100 de la autopista Stemmons Norte.

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio contiguo”, indica el reporte en X. “Dos personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas al hospital. Una de las víctimas falleció en el lugar. El sospechoso también falleció. La investigación continúa y ofreceremos más información a los medios de comunicación más tarde hoy”.