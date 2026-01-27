ONG alerta sobre miles de niños inmigrantes no acompañados cuyo paradero se desconoce

El grupo de asistencia legal sin ánimo de lucro 1800Migrante, con sede en Nueva York, expresó su preocupación por “los miles de niños sin acompañamiento que llegaron a EE.UU., y cuyo paradero aún se desconoce”, mientras agentes de inmigración siguen deteniendo a menores en los operativos que realizan en todo el país.

1800Migrante advirtió que más de 37,000 niños inmigrantes no acompañados que ingresaron al país en los últimos años fueron entregados a personas sin ningún vínculo familiar y hoy se desconoce su paradero, una situación que calificó de “tragedia humanitaria” y de grave negligencia por parte de las autoridades federales.

El pronunciamiento surge tras la reciente detención de un niño ecuatoriano de cinco años en Minnesota, arrestado junto a su padre durante un operativo migratorio y trasladado a un centro de detención familiar en Texas.

Para William Murillo, presidente ejecutivo de 1800Migrante, el caso refleja un problema estructural mucho más profundo. “No sabemos qué infierno podrían estar viviendo miles de estos niños”, afirmó en entrevista. Según el análisis de la organización, basado en datos obtenidos por The New York Times mediante una demanda de Acceso a la Información, al menos 37,088 menores fueron entregados a “auspiciantes sin relación”, es decir, adultos sin parentesco ni vínculo conocido.

La cifra supera ampliamente los 32,000 casos reconocidos oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre 2019 y 2023.

Una brecha de miles fuera de los registros oficiales

Los datos publicados por el Times abarcan el periodo entre 2015 y 2023 y revelan que 553,322 niños y adolescentes inmigrantes fueron entregados a algún patrocinador, frente a los 448,000 reportados por el gobierno en años recientes. Esa diferencia deja fuera de los informes oficiales a más de 105,000 menores.

Murillo explicó que 1800Migrante analizó durante meses las bases de datos “en bruto” difundidas por el diario para reconstruir la dimensión real del fenómeno. “Encontramos suficiente evidencia para documentar que el problema de los menores no acompañados es mucho más complejo y perturbador de lo que el país está dispuesto a admitir”, sostuvo.

En varios registros, la organización identificó una categoría inquietante: niños entregados a personas sin ninguna relación familiar o de amistad. “¿Cómo es posible que Inmigración entregue a niños a desconocidos?”, cuestionó Murillo. “Exigimos justicia y transparencia”.

El propio Times documentó en 2023 casos de adolescentes de 13, 14 y 15 años que trabajaban en fábricas, no asistían a la escuela o simplemente habían desaparecido del radar oficial.

Países más afectados y llamado internacional

El análisis de 1800Migrante indica que Guatemala encabeza la lista de países con mayor número de menores entregados a desconocidos, seguido por Honduras, El Salvador, México, Nicaragua y Ecuador. Muchos de estos niños salieron de sus países huyendo de la violencia o buscando reunirse con familiares, pero terminaron en manos de personas cuya identidad y responsabilidades nunca fueron verificadas.

La organización pidió a los gobiernos de la región, a organismos internacionales como UNICEF y a defensores de derechos humanos que exijan explicaciones claras a Washington. “No sabemos si estos niños están siendo víctimas de explotación o de abusos”, advirtió Murillo.

Mientras tres cuartas partes del país debaten la política migratoria, miles de familias siguen sin noticias de sus hijos. Para 1800Migrante, la prioridad es una sola: que el gobierno estadounidense rinda cuentas y revele el paradero de decenas de miles de menores cuyo destino sigue envuelto en silencio.

