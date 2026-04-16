Maestros estallan huelga en distrito escolar en el condado de Los Ángeles

Docentes del distrito escolar de Little Lake City estallaron este jueves una huelga después de que los representantes sindicales no lograran acuerdos con funcionarios sobre los costos de atención médica, el tamaño de las clases y los servicios de apoyo estudiantil.

Los maestros, representados por la Asociación de Educación de Little Lake (LLEA), comenzaron sus manifestaciones en las escuelas desde la primera hora de este jueves, antes de llevar a cabo una concentración y marcha hacia las oficinas del distrito.

El distrito escolar de Little Lake City incluye escuelas del área de la ciudad de Santa Fe Springs, en el condado de Los Ángeles.

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Representantes sindicales dijeron que el conflicto es por los cambios propuestos en el sistema de salud a mitad de año, que podrían aumentar los costos mensuales de algunos empleados en hasta $1,400 dólares. Se exigen clases con menos alumnos y apoyo para los programas de educación especial.

“Han gastado millones en contratistas externos en lugar de invertir en nuestras aulas“, declaró la presidenta de LLEA, Maria Pilios, en un comunicado.

“Nuestros estudiantes merecen algo mejor, y nos negamos a aceptar recortes que perjudican tanto a los educadores como a las condiciones de aprendizaje de las que dependen nuestros estudiantes”, agregó.

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Este distrito atiende a estudiantes de algunas áreas de Santa Fe Springs, Norwalk y una pequeña zona de Downey. Tiene poco menos de 3,700 estudiantes distribuidos en siete escuelas primarias y dos escuelas secundarias.

“Ninguno de nosotros empezó a trabajar pensando que se haría rico“, declaró Pilios en una conferencia de prensa.

“Pero no hemos recibido un aumento de sueldo desde el año escolar 2023-2024, y ahora el distrito tiene que recortar nuestros beneficios de atención médica. Seamos sinceros: esto es un recorte salarial”, añadió la presidenta de LLEA.

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A principios de abril, el 94% de los maestros representados por el sindicato LLEA votó a favor de autorizar una huelga.

Las escuelas del distrito permanecieron abiertas este jueves, y se esperaba que los estudiantes asistieran a clases presenciales durante un mínimo de días supervisados.

Los programas de cuidado infantil extendido se mantuvieron en funcionamiento después de que comenzó el paro laboral de los docentes, mientras que se espera una reprogramación de las actividades deportivas extraescolares.

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El superintendente del distrito, Jonathan Vázquez, dijo anteriormente que los funcionarios estaban trabajando para lograr un convenio con el sindicato manteniendo una estabilidad financiera.

“Nuestros maestros y personal son el pilar de nuestro distrito, y seguimos comprometidos a alcanzar un acuerdo que refleje sus contribuciones y que, al mismo tiempo, garantice la estabilidad a largo plazo de nuestras escuelas”, expresó el superintendente.

Vázquez mencionó que el distrito discrepa rotundamente de las versiones de que no se hacían inversiones en las aulas ni en brindar apoyo estudiantil.

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“Nuestro presupuesto refleja inversiones continuas en programas educativos, servicios de educación especial e intervenciones para estudiantes”, explicó el superintendente.

“Al mismo tiempo, debemos equilibrar estas prioridades con nuestra obligación legal de mantener la solvencia fiscal, lo que incluye cumplir con los niveles de reserva exigidos por el estado”, agregó.

Los representantes sindicales mencionaron que presentaron una denuncia por prácticas laborales desleales, alegando que el distrito solicitó indebidamente a los docentes que revelaran sus intenciones de iniciar la huelga.

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No se tiene previsto que ocurran negociaciones entre el sindicato y los funcionarios del distrito escolar. Los representantes sindicales dijeron que estaban a la espera de que el distrito escolar respondiera a sus demandas.

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