Escuelas de Los Ángeles llegan a arreglo que evita huelga masiva

Tras meses de tensión, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU) local 99, llegaron a un acuerdo laboral tentativo que evitó el cierre masivo de las escuelas, el cual habría afectado a 400,000 estudiantes.

El cierre programado a partir del 14 de abril, se canceló tras un pacto alcanzado en la madrugada del martes 14 de abril que incluye mejoras salariales y mayores beneficios.

Entre los acuerdos alcanzados, según dio a conocer el propio SEIU local 99 incluyen:

Aumentos del 24% a los salarios

Ampliación de los beneficios de salud para los miembros y sus familias

Protecciones contra la subcontratación de empleos a corporaciones privadas con fines de lucro que no rinden cuentas ante el Distrito; y pone salvaguardas para evitar las pérdidas de empleo

Aumento y contratación del personal para apoyar a estudiantes y escuelas

Un aumento en las horas de trabajo para todo el personal, a fin de asegurar que los estudiantes reciban la totalidad de los servicios que necesitan.

“Este acuerdo es una gran victoria para los miembros del Sindicato”, publicó el local 99 del SEIU en las redes sociales.

En conferencia de prensa, Max Arias, líder del local 99 del SEIU dijo que el público cuando conduce cerca de las escuelas o pasan frente a una de ellas, suele decir: “Ahí están los maestros”.

Y enfatizó que por supuesto, aman a los maestros, y a los directores.

Pero a menudo, dijo que olvidamos quiénes más están allí; porque solo si los recordamos dejarán de ser invisibles.

Max Arias, líder del local 99 del SEIU. (Foto cortesía SEIU)

No obstante, es importante recordar que, a pesar de todos estos logros, nuestros miembros seguirán percibiendo —en promedio— una cifra que, calculando, rondará los $42,000 o $45.000 anuales.

“ Así que el trabajo no ha terminado; y debemos recordar que nuestros miembros son padres del LAUSD —la mitad de ellos, aproximadamente son mujeres afroamericanas y latinas, que realizan esta labor extenuante y apoyan tanto a los maestros como a los estudiantes en su educación”.

Previo al acuerdo alcanzado por este sindicato, los maestros afiliados al Sindicato United Teachers Los Angeles (UTLA) y los administradores afiliados al Sindicato Associates Administrators of Los Angeles (AALA) llegaron a un acuerdo.

Los maestros del UTLA y los directivos escolares afiliados a AALA/Teamsters 2010 se habían comprometido a unirse a una huelga de solidaridad con los miembros del Local 99 si no lograban una negociación y se iba a huelga a partir del martes 14 de abril.

Esto a pesar de haber alcanzado ya acuerdos tentativos sobre sus propios contratos con el distrito escolar.

“Estos acuerdos honran la labor fundamental de nuestros empleados y nos exigen mantenernos enfocados en lo que más importa para nuestras escuelas, así como trabajar de manera colaborativa para identificar los recursos necesarios para cumplir con nuestros compromisos”, afirmó el superintendente Interino del LAUSD, Andrés E. Chait.

“Hoy se presenta una oportunidad para pasar página y restablecer nuestra relación con el sector laboral. Como alguien que ha dedicado su carrera a este Distrito, creo profundamente en el Distrito Unificado de Los Ángeles y sé que logramos nuestros mejores resultados cuando estamos verdaderamente unidos”.

Destacó que el Distrito se ha comprometido a otorgar aumentos salariales significativos y a preservar el compromiso de larga data de financiar plenamente el 100% de los beneficios de salud y bienestar de los empleados; una inversión que ha crecido considerablemente con el paso del tiempo.

“En conjunto, estas acciones garantizan que los educadores y el personal escolar reciban una compensación competitiva, lo cual refuerza la capacidad del Distrito para atraer y retener una fuerza laboral de alta calidad, y preserva la estabilidad para los estudiantes y las comunidades escolares”.

Trabajadores celebran acuerdo alcanzado. (Cortesía SEIU)

Mediante estos acuerdos, dijo que el LAUSD ha adoptado medidas deliberadas para proteger la instrucción en el aula y priorizar a los estudiantes.

“Aun cuando se requieran decisiones difíciles, seguimos invirtiendo en áreas críticas, tales como la ampliación de los apoyos instruccionales, la reducción del tamaño de las clases y el mantenimiento de los servicios esenciales en los que las familias confían a diario”.

Agregó estar orgulloso de llegar a un acuerdo con todos los sindicatos UTLA, SEIU, AALA y Teamsters Local 2010—, lo que garantiza la estabilidad de las escuelas y la continuidad para los estudiantes y las familias a quienes servimos.

“Nuestros compromisos reflejan la dedicación de toda nuestra fuerza laboral. Agradecemos la colaboración que hizo esto posible y confiamos en que este hecho marque el inicio de un nuevo capítulo de colaboración mutua”, dijo.

“Al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de los desafíos que tenemos por delante y sabemos que, para superarlos, serán necesarios una confianza continua, una responsabilidad compartida y un enfoque unido en lo que más importa: nuestros estudiantes”.

El SEIU local 99 representa a conserjes, trabajadores de las cafeterías, asistentes de educación especial, conductores de autobuses y otros 30,000 trabajadores escolares esenciales del LAUSD, quienes en promedio ganan $35,000 al mes, y laboran por horas, sin beneficios laborales.

“Ha sido una noche larga y han sido unas semanas largas de negociaciones, pero nuestras escuelas están abiertas, nuestros niños están en clase y los trabajadores escolares están en sus puestos, cuidando y moldeando las mentes de nuestro futuro”, dijo la alcaldesa Karen Bass, quien participó directamente en las negociaciones para llegar al acuerdo, y se considera jugó un papel instrumental.

“Una huelga habría perturbado la vida de cientos de miles de niños y de sus padres, quienes necesitan cuidado infantil y tienen que ir a trabajar”, dijo.

En una publicación en las redes sociales, el local 99 del SEIU dijo:

“Gracias a la unidad y a la disposición para actuar, logramos importantes victorias para nuestros miembros, incluyendo mejoras significativas en salarios y horarios, mayores protecciones contra la subcontratación, un aumento en la dotación de personal y, además, logramos detener con éxito los despidos de los trabajadores de IT (información tecnológica)”.

“Así es como se ve el poder colectivo”, dijeron.

Max Arias, líder del SEIU local 99 da los detalles del acuerdo alcanzado .(Cortesía SEIU)

Reacciones

Karla Griego, miembro de la Junta Escolar agradeció que tras extensas negociaciones y esfuerzos de buena fe por parte de ambas partes, finalmente llegaran a acuerdos con la fuerza laboral y evitado lo que podría haber sido una interrupción significativa en el aprendizaje de los estudiantes.

“Nuestros empleados de AALA, UTLA y SEIU Local 99 son socios esenciales para garantizar que nuestros estudiantes cuenten con un entorno de aprendizaje seguro, limpio y de apoyo, donde puedan prosperar académica, mental y socialmente”.

Señaló que estos acuerdos reflejan las invaluables contribuciones que realizan al crecimiento de nuestros estudiantes.

“Ahora que hemos evitado una huelga, todos podemos centrarnos en apoyar a nuestros estudiantes y familias a través de lo que ya ha sido uno de los años más difíciles para muchos en nuestras comunidades”.

Rocío Rivas, vicepresidenta de la Junta Directiva, exalumna del LAUSD y también madre de un estudiante del LAUSD, dijo sentirse muy aliviada del acuerdo alcanzado con el SEIU Local 99, así como con el UTLA y el AALA.

“Esto asegura que nuestras escuelas permanezcan abiertas y estables para los estudiantes y las familias que dependen de ellas, tal como yo dependí de ellas cuando era estudiante del LAUSD”, dijo.

“Las escuelas de Los Ángeles son el segundo hogar de todos nuestros estudiantes. Nuestros educadores, el personal escolar y los administradores —todos ellos— forman parte de la columna vertebral de nuestras comunidades escolares. Merecen no solo reconocimiento, sino una inversión real y respeto”.

Agradeció a todos aquellos que permanecieron en la mesa de negociaciones, que perseveraron a través de conversaciones difíciles y que mantuvieron su compromiso de alcanzar un acuerdo.

“Así es como se ve elegir la colaboración por encima del conflicto, y a los estudiantes por encima del estancamiento. Avanzamos juntos, con una visión clara del trabajo que tenemos por delante y unidos en el propósito de fortalecer nuestras escuelas para cada estudiante”.

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