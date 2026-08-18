Alex Padilla y otros líderes de California se unen ante recortes millonarios en fondos federales

Alex Padilla, senador por California, convocó a diversos líderes del estado con el objetivo de alertar sobre las consecuencias que tendrán para las comunidades los recortes de fondos federales y las reformas a programas de subvenciones que pondrá en marcha el gobierno encabezado por Donald Trump.

Durante una mesa redonda, el político demócrata recordó que la admnistración federal canceló $7,600 millones de dólares en fondos para energías limpias y $2,000 millones de dólares en fondos para investigación, además de continuar reteniendo fondos de ayuda por desastre destinados a las comunidades afectadas por los incendios forestales.

“La administración Trump está desviando miles de millones de dólares de los que dependen las comunidades de California para garantizar la seguridad, la vivienda, la alimentación y la salud de sus habitantes.

No se trata de cifras presupuestarias abstractas. Significa que las guarderías infantiles luchan por mantenerse abiertas, que los bancos de alimentos enfrentan una mayor demanda, que los investigadores pierden apoyo y que los damnificados por desastres esperan los recursos que necesitan para reconstruir sus vidas”, indicó.

A la convocatoria del congresista respondieron con su participación, Gary S. May, rector de UC Davis; Geoff Green, director ejecutivo de CalNonprofits; Pete Weldy, director ejecutivo de California Alliance of Child and Family Services; Donna Sneeringer, presidenta de Child Care Resource Center; David Knight, director ejecutivo de CalCAPA; Masih Fouladi, director ejecutivo de California Immigrant Policy Center; Angelica Salas, directora ejecutiva de Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA); Laura Seaman, directora ejecutiva de League of California Community Foundations; Jared Call, director de políticas públicas y defensa de California Food Banks.

Pete Weldy se refirió a la vulnerable situación en que se encuentran miles de familia en riesgo de perder la asistencia médica en el “Estado Dorado”.

“Las familias vulnerables atendidas por las organizaciones sin fines de lucro de California viven al límite, y ese límite es Medi-Cal. Si un padre o madre se queda sin atención médica, los niños también se ven perjudicados”, expuso.

Trump wants Congress to pass the SAVE America Act, which he said will "guarantee the midterms" for Republicans. Republicans are lining up behind a bill designed to help them win, not to help you vote. My SHIELD Our Elections Act defends your right to vote instead of rigging the? — Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) August 17, 2026

Por su parte, Masih Fouladi criticó el hecho de que la administración Trump esté redireccionando recursos esenciales antes dirigidos a programas de apoyo ahora hacia la detención y posterior expulsión de extranjeros carentes de estatus legal.

“Cada dólar que gasta el gobierno federal es una decisión, y en este momento, está priorizando la detención y la intimidación sobre la atención médica, la alimentación, el debido proceso y las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las comunidades inmigrantes”, subrayó.

Angelica Salas no sólo condenó el daño que se le está haciendo a los inmigrantes, sino que pidió cerrar filas para apoyar a las personas a quienes el gobierno federal se niega a ver y menos a escuchar.

“Es inaceptable que se inviertan miles de millones de dólares en agencias destinadas a perjudicar a los más vulnerables. Por eso debemos luchar para representar a los más vulnerables, garantizando al mismo tiempo que se respete el debido proceso para las innumerables familias que enfrentan múltiples crisis en sus hogares, como la inseguridad alimentaria, los desastres naturales, los arrestos y la detención, y la separación familiar”, mencionó.

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