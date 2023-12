Tácticas para ahorrar dinero cuando viajas con tu equipaje de mano

Estas son las mejores formas de subir tu maleta a bordo sin pagar

JetBlue establece que ningún equipaje de mano debe medir más de 22x14x9 pulgadas, pero nuestras medidas del tamaño de su contenedor mostraron que se puede conseguir otra pulgada más en todas las direcciones.

By Tobie Stanger

Vuelo a menudo desde Nueva York a California y Ohio, y admito que a lo largo de los años he utilizado algunas tácticas exageradas para evitar el cargo por equipaje facturado.

Viajo con un equipaje de mano pequeño y rígido que se ajusta a los límites de tamaño y peso de la mayoría de las aerolíneas. Y luego, para meter mi “artículo personal” gratuito, guardo mi bolso y la bolsa de mi computadora portátil en una bolsa grande de tela para comestibles. En ocasiones, he sudado en la pasarela con una chaqueta de lana y un abrigo de plumas. Una vez, llené hasta la mitad una funda de almohada con ropa porque, para las aerolíneas, las almohadas más pequeñas a menudo no cuentan.

No se puede culpar a los viajeros como yo por nuestros trucos para eludir las tarifas. Las aerolíneas han inventado con el tiempo una gran cantidad de cargos por servicios que alguna vez fueron gratuitos, como imprimir boletos en el aeropuerto y elegir un asiento. Incluso la bolsa que llevas contigo ya no está segura: en una encuesta representativa a nivel nacional de 2,088 adultos estadounidenses realizada por Consumer Reports a principios de este año, el 30% de los estadounidenses que viajaron en avión en los 12 meses anteriores dijeron que pagaron una tarifa por su equipaje de mano.

En este artículo

Sigue las reglas de tamaño para evitar tarifas • Con aerolíneas pequeñas, espera que te cobren una tarifa • Ahorra en las tarifas • Lleva tu equipaje de mano a bordo sin cargos • Cómo mantener tu equipaje de mano contigo cuando el vuelo esté lleno • Equipaje de mano de tamaño reglamentario

Las aerolíneas pequeñas y económicas en particular se benefician de estas tarifas: el 58% de los ingresos por pasajeros de Frontier Airlines, por ejemplo, proviene de “ingresos auxiliares”, principalmente tarifas, según dice su informe anual más reciente. “Las aerolíneas de bajo costo obtienen la mayor parte de sus ganancias a través de complementos como tarifas de equipaje”, asegura Tim White, director ejecutivo y fundador de MilePro, un sitio web de viajes.

Subir tu equipaje de mano a bordo, con o sin cargo, tiene sus desafíos: desde asegurarte de que cumpla con los requisitos de tamaño hasta evitar un control de tamaño y peso en la puerta y lograr mantenerlo contigo cuando el vuelo esté lleno. A continuación, te ofrecemos consejos de viajeros frecuentes sobre cómo enfrentar la compleja tarea del embarque de tu equipaje y evitar las tarifas.

Con las principales aerolíneas, sigue las reglas de tamaño para evitar tarifas

En las aerolíneas más grandes del país, puedes evitar los cargos por equipaje facturado y la espera en el carrusel al llegar al destino cuando usas una maleta de mano que cumple con las reglas específicas de tamaño y peso. American, Delta y United se suscriben a los límites de equipaje de mano comunes para vuelos nacionales: 22 pulgadas de alto x 14 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de profundidad, con un peso de menos de 40 libras cuando está empacado.

Un equipaje de mano de ese tamaño cabe en las cajas medidoras de los aeropuertos y, por lo general, se permite en la cabina de forma gratuita en las principales aerolíneas, además de un “artículo personal” como un bolso, una mochila pequeña o una bolsa para computadora portátil. United, la tacaña excepción, prohíbe a los pasajeros con boletos de nivel más bajo llevar equipaje de mano.

Y en la aerolínea principal más generosa, Southwest, puedes subir un equipaje de mano de 24x16x10 pulgadas sin cargo. También se te permite facturar hasta dos maletas gratis.

Con las aerolíneas pequeñas, espera que te cobren una tarifa y comprueben el tamaño del equipaje

Las compañías pequeñas y económicas pueden ser un poco más generosas que las grandes en lo que respecta al tamaño del equipaje de mano. Spirit permite maletas de hasta 22x18x10 pulgadas. Frontier deja pasar maletas de 24x16x10 pulgadas. El límite de Allegiant es 22x16x10 pulgadas. El medidor de JetBlue en el aeropuerto del condado de Westchester, cerca de la sede de CR, indicó que las maletas debían medir 22x14x9 pulgadas, pero el interior que medimos era más espacioso, 23x15x10. (Al igual que United, JetBlue no permite ningún equipaje de mano para su tarifa de nivel más bajo).

Pero al final casi siempre te tocará pagar por el equipaje de mano. Frontier y Spirit, por ejemplo, cobran un mínimo de $30 y $35, respectivamente, por este equipaje cuando pagas el boleto y el equipaje al mismo tiempo, pero requieren un sorprendente costo de $99 si esperas para pagar en la puerta. Allegiant Air cobra entre $10 y $75 por cada equipaje de mano.

Y las aerolíneas pequeñas son mucho más estrictas a la hora de controlar el tamaño y el peso del equipaje de mano y hacerte pagar si estás fuera de los límites, dicen los expertos. “En general, cuanto menos pagues, más estrictos serán”, comenta el viajero frecuente Mattis Oppermann, cofundador de Carl Friedrik, una marca de equipaje.

“Serán las compañías aéreas con descuento las que te atraparán”, se hizo eco Clint Henderson, editor en jefe de noticias de The Points Guy, un sitio web de viajes. “Si logras subir a bordo tu equipaje de mano [de gran tamaño], me quito el sombrero ante ti”.

Ahorra en tarifas con estas ofertas de aerolíneas

Entonces, ¿cómo se puede ahorrar en tarifas de equipaje de mano tanto en las grandes como en las pequeñas aerolíneas? ¿Y qué puedes hacer para mitigar las tarifas cuando no hay forma de evitarlas por completo? Aquí hay algunas sugerencias:

• Únete a los programas de fidelidad de las aerolíneas. Todas las grandes aerolíneas y las de bajo coste los tienen. Son gratuitos y, si acumulas suficientes puntos o millas, puedes obtener beneficios gratuitos, como no pagar cargos por equipaje facturado o de mano.

• Si viajas mucho con una aerolínea, consigue tu tarjeta de crédito de marca compartida. Algunas tarjetas no cobran cargos por equipaje y ofrecen embarque prioritario; también ganarás millas por ser viajero frecuente.

La tarjeta Delta SkyMiles American Express Gold, por ejemplo, es gratuita durante el primer año y, a partir de entonces, cuesta $99 dólares. Una vez acumulé más de 10,000 dólares en cargos en un año en concreto y obtuve un crédito de vuelo de $100. Sólo asegúrate de pagar tus saldos en su totalidad cada mes para evitar altos recargos por intereses.

• Paga por adelantado las tarifas de equipaje de mano de las pequeñas aerolíneas. Algunas aerolíneas económicas no te dirán con anticipación cuánto pagarás por tu equipaje de mano; Sólo lo sabrás cuando elijas un itinerario. Pero pagar tu equipaje de mano cuando reservas por primera vez te costará menos que si esperas hasta hacerlo más tarde.

Los viajeros que paguen boletos a mediados de marzo de Charlotte a Chicago en el sitio web de Spirit Airlines, por ejemplo, pagarían $35 por el equipaje de mano. Si esperan hasta llegar a la puerta de embarque y subir a bordo, ese mismo equipaje de mano costaría $99. Ten en cuenta también que pagar por adelantado en las aerolíneas más pequeñas para facturar el equipaje puede costar menos que pagar por un equipaje de mano.

• Elige Southwest si tienes la opción y muchas maletas que llevar. Aunque su tarifa base era algo más alta que la de la competencia, volar con Southwest terminó costándome menos cuando llevé a mi hija (y varias maletas grandes) a la universidad en su primer año.

En la encuesta de CR, alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses que habían viajado en avión el año anterior dijeron que habían elegido una aerolínea más cara (29%) y/o pagado por un boleto más caro (15%) para evitar cargos por equipaje.

Consejo adicional: una de las tarifas no relacionadas con el equipaje más molestas es tener que pagar para seleccionar un asiento al lado de un niño pequeño. Si viajas con niños y puedes elegir entre aerolíneas, consulta el Panel de asientos familiares de las aerolíneas del Departamento de Transportes (DOT, por sus siglas en inglés) para ver cuáles cobran por elegir un asiento junto a un niño de 13 años o menos. El DOT está proponiendo una legislación, que Consumer Reports apoya, la cual requeriría que las aerolíneas permitan que las familias con niños reserven sus asientos sin cargo).

Para llevar tu equipaje de mano a bordo sin cargo, ten en cuenta estos trucos

Ten presente que el equipaje comercializado como “tamaño de mano” puede ser más grande que las dimensiones estándar. Por ejemplo, entre las 10 maletas de mano rígidas de nuestras calificaciones, la Samsonite Outline Pro Carry-on Spinner mejor calificada tiene 23 pulgadas de alto (incluidas las ruedas y el asa plegada), 15 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de profundidad. La maleta Spinner American Tourister Wavebreaker de 20″ mide en realidad 23 x 18 x 11 pulgadas.

Los viajeros y expertos en viajes nos comentaron que es menos probable que las principales aerolíneas controlen el tamaño y el peso de las maletas en la puerta de embarque, y te obliguen a revisarlas pagando una tarifa. “Se podría encontrar un agente poco honesto que realice controles más estrictos, pero generalmente no se ve eso a nivel nacional”, dice Henderson de The Points Guy.

Aun así, estos consejos podrían ayudarte a ti y a tu equipaje de mano a conseguir el pase:

• Aprovecha el factor “aplastamiento”. “Es más probable que introduzcas una bolsa más grande si no es rígida”, señala Henderson.

• Utiliza una mochila de viaje. “Hay menos posibilidades de que te obliguen a ponerlas en el medidor o a revisarlas porque no son una bolsa tipo ‘maleta’”, expresa Henderson.

• Haz una presentación discreta. No amplíes tu equipaje de mano y mantén vacíos los bolsillos exteriores del equipaje blando. “Si tu equipaje es una o dos pulgadas más grande de lo que se supone que debe ser, no lo llenes hasta que se abulte”, recomienda Kimberley DeLauro, fundadora de Ready Aim Travel, un sitio de compras relacionadas con viajes. Incluso con bolsos que se ajusten al tamaño reglamentario, intenta llevar artículos adicionales en ropa con bolsillos, como un chaleco de pesca, si es que te atreves.

• Ofrécete como voluntario para facturar tu maleta. En caso de que los asistentes de vuelo determinen que los compartimentos superiores están llenos, facturarán tu equipaje de mano de forma gratuita, sin medirlo ni pesarlo. Los he visto primero pedir voluntarios y luego ofrecer a cambio embarque anticipado. Si tu objetivo es evitar una tarifa por una maleta que de tamaño está al límite, levanta la mano.

Cuando un vuelo esté lleno, prueba esto para llevar tu equipaje de mano contigo

Es posible que las tarifas no siempre sean tu prioridad; llevar contigo tu equipaje de mano puede ser tu mayor preocupación. Pero cuanto más tarde embarques y más lleno esté tu vuelo, es más probable que tengas que registrar tu equipaje en la puerta, incluso si se ajusta al tamaño y peso estándar de la aerolínea para equipaje de mano. En ese caso no pagarás ninguna tarifa, pero es posible que acabes esperando en la cinta de equipaje a tu llegada.

Una táctica que puedes seguir: aborda lo antes posible. Los titulares de tarifas de nivel inferior solo pueden embarcar temprano en circunstancias especiales, como tener una discapacidad o viajar con una persona discapacitada, un niño o un animal de servicio. Si no es ninguno de estos tu caso, ser el primero en tu grupo de embarque puede aumentar tus posibilidades de mantener la maleta contigo durante el vuelo.

Si puedes subir tu equipaje a bordo, guárdalo en un compartimento superior lo antes posible. Ponlo con la parte inferior hacia afuera y de costado como un libro de la biblioteca, en el espacio abierto del compartimento superior más cercano de tu sección. No esperes hasta llegar a tu asiento donde puede que ya no haya espacio, aconseja Mariah Arianna, viajera mundial y fotógrafa de bodas de destino. “Si me cuesta encontrar un espacio para poner mi maleta, el personal se dará cuenta, intervendrá y probablemente revisará la bolsa”, dice.

Sobre todo, sé cortés y optimista al tratar con el personal de la aerolínea. “Solo debes saber que una sonrisa y una actitud amistosa son bien recibidos por el personal de la aerolínea y pueden ayudarte a pasar por alto tu equipaje”, añade DeLauro.

Equipaje de mano de tamaño reglamentario según las pruebas de CR

Con una excepción, estas maletas de las calificaciones de equipaje de mano rígido de Consumer Reports están dentro de las dimensiones de equipaje de mano comunes de 22x14x9 pulgadas que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses prescriben para viajes nacionales.

