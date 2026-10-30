Del efectivo a una cuenta bancaria: qué revisar para dar el primer paso en Estados Unidos

Cobrar el sueldo, pagar las cuentas y guardar algo para una emergencia son necesidades conocidas. Lo que puede resultar nuevo al llegar a Estados Unidos es la manera de resolverlas: documentos distintos, condiciones en inglés y cargos que no siempre se entienden a primera vista. Antes de abrir una cuenta, conviene comprobar cuánto cuesta usarla, qué identificación acepta la institución y cómo estará protegido el dinero.

Las dudas también aparecen entre quienes llevan años en el país y quieren dejar de manejarse exclusivamente con efectivo. Para empezar, no hace falta conocer todos los términos financieros. Sí ayuda llevar preguntas concretas y pedir respuestas por escrito.

Qué documentos pueden pedir para abrir una cuenta

Los requisitos deben consultarse directamente con cada institución. USAGov señala que pueden solicitar una identificación con fotografía, como un documento estadounidense, un pasaporte extranjero o una matrícula consular, además de documentación adicional para verificar los datos del solicitante. No todos los bancos aceptan las mismas combinaciones.

La FDIC también menciona el Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN, entre los documentos que pueden utilizarse en el proceso. Tenerlo no garantiza que cualquier institución apruebe la apertura: es necesario verificar sus condiciones.

Antes de trasladarte a una sucursal, pregunta qué documentos originales debes presentar, si necesitas comprobante de domicilio y cuánto dinero se requiere para comenzar. Explica qué identificación tienes, en lugar de asumir que no podrás abrir una cuenta.

Una cuenta “gratis” puede tener condiciones

El costo de una cuenta no siempre aparece como un único cargo. Puede depender del saldo que mantengas, de cómo recibas tu sueldo o de los cajeros que utilices. Consumer.gov recomienda comparar instituciones y revisar los cargos antes de elegir.

Estas preguntas ayudan a ordenar la comparación:

¿Hay mantenimiento mensual? Cuánto pagarás y qué condiciones permiten evitarlo.

¿Existe un saldo mínimo? Qué ocurre si tu dinero baja de ese monto.

¿Qué cajeros puedo utilizar? Dónde retirar efectivo sin cargos adicionales.

¿Qué pasa si no tengo fondos suficientes? Si la operación se rechaza o puede generar un cargo.

¿Hay atención en español? Cómo resolver dudas y reclamar si surge un problema.

USAGov aconseja preguntar por los cargos, el saldo mínimo, los servicios incluidos y las opciones de atención bilingüe.

Un ejemplo hipotético muestra por qué importa: una cuenta con un cargo mensual de $10 costaría $120 al año si nunca cumples las condiciones para eliminarlo. La pregunta no es solo si ofrece beneficios, sino si sus reglas encajan con tus ingresos y tu manera de pagar.

Para muchos hispanos, abrir una cuenta bancaria es una misión imposible en Estados Unidos. Crédito: Shutterstock

Cómo comprobar si tus depósitos están asegurados

Antes de depositar, verifica la institución. En un banco asegurado por la FDIC, la cobertura estándar es de $250,000 por depositante, por banco asegurado y por categoría de titularidad. Eso significa que abrir varias cuentas individuales en el mismo banco no multiplica automáticamente la protección.

Las cooperativas de ahorro y crédito con seguro federal cuentan con protección administrada por la NCUA, también con un monto estándar de $250,000 por titular, por cooperativa asegurada y por categoría de titularidad.

Esta protección responde a la quiebra de la institución asegurada. No debe confundirse con una garantía de recuperar cualquier pérdida por fraude ni con un seguro para inversiones. La NCUA aclara, por ejemplo, que los fondos mutuos y otras inversiones que no son depósitos no están cubiertos por su fondo de seguro.

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Banco o cooperativa: compara la cuenta que realmente usarás

Ambos pueden ofrecer cuentas de cheques y de ahorros. Una diferencia práctica es que, para ingresar a una cooperativa de crédito, debes cumplir sus criterios de membresía.

Para elegir, piensa en una semana habitual: dónde cobras, con qué frecuencia necesitas efectivo y cómo prefieres recibir ayuda. Una aplicación cómoda puede servir para las operaciones diarias; una sucursal cercana puede ser importante si necesitas atención presencial.

También conviene distinguir el propósito de cada cuenta. Una de cheques facilita pagos y transacciones cotidianas; una de ahorros puede ayudarte a separar el dinero destinado a emergencias o a una meta.

Una radionovela en español para empezar la conversación

Estas inquietudes aparecen, desde la ficción, en “Amor Visionario”, una radionovela patrocinada por Visions Federal Credit Union. Su protagonista, Juan Miguel, trabaja en un restaurante y busca progresar mientras intenta conquistar a Patricia. La historia incorpora orientación financiera y personajes con distintas actitudes hacia el dinero.

Es una idea muy interesante y práctica de evangelización financiera para quienes buscan dar sus primeros pasos en un sistema que resulta, a veces, difícil de transitar.

Puede ser una puerta de entrada para conversar sobre asuntos que a veces cuesta preguntar. Al momento de abrir una cuenta, la decisión merece una comparación propia: leer las condiciones, calcular los cargos y salir de la consulta sabiendo qué ocurrirá con tu dinero.

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