¿Cuál es la mejor app para enviar dinero a México? Estas son las que entregan más pesos por $400

Enviar dinero de Estados Unidos a México es cada vez más sencillo. Se puede hacer desde una aplicación, una página web, WhatsApp o en efectivo en miles de establecimientos. Pero elegir la opción más económica requiere mirar más allá del anuncio de “cero comisión”.

La Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) compara periódicamente cuánto recibe una persona en México después de considerar la comisión y el tipo de cambio. En su reporte más reciente, presentado el 12 de octubre de 2026 con precios observados el 8 de octubre, analizó un envío de $400.

El resultado cambia según se envíe a una cuenta o se retire el dinero en efectivo.

Mejor app para enviar dinero a México

Finabien, Wise, Remitly, Félix Pago, Xoom, Western Union, Ria y MoneyGram permiten enviar remesas a México, pero no todas entregan la misma cantidad de pesos. La última comparación oficial de Profeco revela cuáles resultan más convenientes.

Comparativa de Profeco sobre plataformas para enviar $400 de Estados Unidos a México, con datos de comisión y monto final recibido en pesos mexicanos. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Finabien: la que más pesos entregó para depósitos y transferencias

Entre las opciones para enviar el dinero electrónicamente, Financiera para el Bienestar (Finabien) quedó en primer lugar en la última comparación de Profeco. Por un envío de $400, la comisión observada fue de $2.99, con un tipo de cambio de 18.39 pesos por dólar. El beneficiario terminaba recibiendo 7,301.01 pesos.

Finabien utiliza un esquema particular: el remitente puede utilizar la Tarjeta Finabien USA y enviar el dinero a una Tarjeta Finabien México a través de su aplicación.

La comisión habitual informada por la institución es de $2.99 por operación y permite enviar hasta $10,000 mensuales. Finabien asegura que este tipo de envío puede acreditarse aproximadamente en 30 segundos.

Es una alternativa especialmente interesante para quienes envían dinero regularmente a México y están dispuestos a utilizar el ecosistema de tarjetas de Finabien.

La comparación más útil hoy no es mirar solo la comisión. Una plataforma puede cobrar $0 y terminar entregando menos pesos que otra que cobra una tarifa. El tipo de cambio también forma parte del costo real. Crédito: Shutterstock

Wise: buena opción si el destinatario tiene cuenta bancaria

Wise aparece entre las mejores opciones para quienes quieren enviar directamente a una cuenta bancaria mexicana. En la fotografía tomada por Profeco el 8 de octubre, un envío de $400 tenía una comisión promedio de $3.67 y entregaba 7,205.28 pesos.

Uno de sus diferenciales es que utiliza como referencia el tipo de cambio medio del mercado y muestra por separado la comisión antes de confirmar la operación. Wise permite depositar pesos directamente en la mayoría de las cuentas bancarias de México.

Tiene, sin embargo, una limitación importante frente a Western Union, Ria o Remitly: no es la alternativa indicada si la persona necesita retirar la remesa en efectivo.

Félix Pago: fuerte para enviar efectivo y hacerlo desde WhatsApp

Félix Pago tuvo el mejor resultado de la última comparación de Profeco para retiro en efectivo. Con una promoción de primera transferencia sin comisión y un tipo de cambio de 18.54 pesos, $400 se convertían en 7,416 pesos. Fue el mayor monto de todo el comparativo.

Pero es importante no confundir la promoción con el precio habitual. Félix informa actualmente una comisión estándar de $2.99 para depósitos bancarios y $4.98 para retiro en efectivo en México.

Su característica distintiva es otra: la transferencia se inicia y gestiona desde WhatsApp, sin tener que instalar una aplicación independiente. El servicio permite pagar con tarjetas emitidas en Estados Unidos o, en determinados casos, con efectivo.

Remitly: una de las mejores para el primer envío

Remitly quedó inmediatamente detrás de Félix en la comparación de efectivo: con su promoción para nuevos usuarios, $400 generaban 7,376 pesos.

La empresa ofrece varias formas de recibir el dinero en México: depósito bancario, tarjeta de débito, billetera digital y retiro en efectivo. Sus tarifas estándar publicadas actualmente son de $1.99 para depósito bancario, tarjeta o billetera digital y $3.99 para retiro en efectivo. La empresa ofrece una promoción de primera transferencia sin comisión para nuevos usuarios.

Por eso Remitly puede resultar especialmente competitiva para una primera operación, pero conviene volver a comparar después de que termina el beneficio promocional.

Xoom: conveniente para quienes ya usan PayPal

Xoom, propiedad de PayPal, no quedó entre las opciones más económicas en la medición de Profeco, pero tiene ventajas prácticas.

Permite enviar dinero a cuentas bancarias, tarjetas de débito y billeteras digitales como Mercado Pago y Spin by OXXO, además de retirar efectivo en lugares como Elektra, BanCoppel, OXXO, Walmart, Bodega Aurrera y Farmacias Guadalajara.

Quienes ya tienen una cuenta de PayPal pueden ingresar a Xoom con sus mismas credenciales y utilizar determinados métodos de pago vinculados a esa cuenta.

En la comparación de Profeco, el depósito de $400 entregaba 7,198.54 pesos, mientras que para retiro en efectivo el monto bajaba a 7,060.57 pesos.

Western Union: la ventaja es su enorme red para retirar efectivo

Western Union sigue siendo especialmente útil cuando el destinatario necesita dinero en efectivo y vive en un lugar donde las alternativas digitales son menos prácticas.

La empresa informa alrededor de 44,000 lugares de retiro en México, con socios como OXXO, Walmart, Elektra, Banco Azteca, BanCoppel y Farmacias Guadalajara. También permite depósito bancario y algunos envíos a billeteras digitales.

Las tarifas y el tipo de cambio cambian según cómo se pague y cómo reciba el dinero el destinatario, por lo que no conviene asumir que será siempre más cara o más barata.

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Ria y MoneyGram: dos opciones fuertes para quienes necesitan efectivo

Ria Money Transfer destaca por su extensa red mexicana. La compañía asegura disponer de más de 48,000 puntos de retiro, incluidos OXXO, Elektra/Banco Azteca, Walmart/Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui y Farmacias Guadalajara. También permite depósito bancario y billeteras como Mercado Pago y Spin by OXXO.

MoneyGram, por su parte, combina envío online con una amplia infraestructura física internacional y admite depósito bancario, retiro en efectivo y otras modalidades según el destino.

En el análisis de Profeco, sin embargo, ambas quedaron por debajo de las opciones líderes en cantidad de pesos entregados por $400 el día de la medición.

Entonces, ¿cuál es la mejor para enviar dinero a México?

No hay una ganadora universal. Para depósito o transferencia bancaria, la comparación más reciente de Profeco coloca a Finabien en primer lugar. Wise resulta atractiva para quien valora un tipo de cambio transparente y depósito bancario. Para efectivo, Félix Pago y Remitly mostraron los mejores resultados de octubre, aunque ambos estaban aplicando promociones para nuevos clientes.

Western Union y Ria tienen otra fortaleza: sus extensas redes físicas pueden ser más convenientes cuando el beneficiario vive lejos de una ciudad grande o prefiere cobrar en efectivo.

Hay una regla sencilla que permite comparar todas: antes de confirmar el envío, mirar cuántos pesos recibirá finalmente la otra persona, y no solamente cuánto aparece en el casillero de comisión.

El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) advierte precisamente sobre este punto. Una transferencia anunciada como “sin comisión” no necesariamente es gratuita si el proveedor obtiene parte de sus ingresos ofreciendo un tipo de cambio menos favorable. La normativa estadounidense exige que, antes de pagar, el consumidor pueda conocer el tipo de cambio, las tarifas y el monto esperado que recibirá el destinatario.

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