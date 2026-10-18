Las mejores viviendas prefabricadas para 2027: cómo elegirlas y dónde comprarlas en EE.UU.

Comprar una casa prefabricada puede parecer tan sencillo como elegir un modelo, pagar y esperar la entrega. En la práctica, el proceso tiene bastante más detrás: terreno, permisos, cimentación, transporte, conexiones de agua y electricidad y, sobre todo, el tipo de vivienda que se está comprando.

Para quienes evalúan esta alternativa de cara a 2027, la buena noticia es que el mercado estadounidense ofrece desde viviendas fabricadas relativamente accesibles hasta casas modulares de diseño que poco tienen que envidiarle a una construcción tradicional.

Pero hay una primera distinción importante. Bajo la palabra “prefabricada” conviven productos muy diferentes. Las manufactured homes se construyen en fábrica bajo el código federal de HUD y se transportan después al terreno. Las modular homes, en cambio, se fabrican por módulos pero deben cumplir los códigos estatales y locales de construcción del lugar donde serán instaladas. Para efectos de financiación y permisos, no son lo mismo.

Estas son algunas de las opciones más interesantes para mirar antes de comprar una vivienda prefabricada en 2027.

Clayton Homes: una de las opciones con mayor presencia en Estados Unidos

Para alguien que busca una manufactured home y quiere tener un distribuidor relativamente cerca, Clayton Homes es uno de los primeros nombres para revisar.

Al cierre de 2026, la compañía mostraba 765 centros de venta propios e independientes en Estados Unidos. Su presencia es especialmente fuerte en estados como Texas, donde registra 160 ubicaciones, además de Florida y California, con 27 cada uno.

Clayton ofrece manufactured homes, viviendas CrossMod y algunas opciones modulares dependiendo de la región. También permite buscar casas ya instaladas sobre terrenos y listas para habitar.

Esto último puede simplificar mucho la compra, porque una de las grandes diferencias entre adquirir una prefabricada y una vivienda convencional es todo lo que ocurre después de salir de la fábrica.

La propia compañía advierte que el precio publicado de una casa normalmente no incluye terreno, impuestos, seguros, mejoras del lote, asociaciones de propietarios y otros gastos, salvo que el contrato indique expresamente lo contrario.

Clayton tampoco vende una casa completamente por Internet: permite explorar modelos online, pero la compra se formaliza a través de un centro de ventas.

Las casas prefabricadas son una alternativa para quienes buscan una vivienda propia, pero su financiamiento depende de las características del proyecto y del terreno. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Champion Homes: mucha variedad de tamaños y estilos

Otra de las grandes opciones del mercado es Champion Homes, que fabrica tanto viviendas manufactured como modulares, además de ADU, cabins y park models.

La compañía tiene una extensa red de distribuidores y varias marcas regionales. Su buscador permite ingresar el código postal donde se instalará la vivienda y ver qué modelos y vendedores están disponibles en esa zona. Esto es especialmente importante en el mercado de casas prefabricadas: no todos los modelos pueden enviarse a cualquier estado.

Los códigos de construcción, las características climáticas, las distancias desde la fábrica e incluso las normas de transporte hacen que una vivienda que aparece disponible en Texas posiblemente no se comercialice de la misma manera en Nueva York o California.

Champion también controla Skyline Homes, una marca con fábricas en estados como California, Florida, Ohio, Oregon, Pennsylvania y Wisconsin.

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Cavco: desde modelos más económicos hasta casas de aspecto tradicional

Cavco Homes puede ser interesante para compradores que quieren comparar distintos niveles de precio dentro de una misma marca.

La empresa divide actualmente sus viviendas en varias líneas. Halo está enfocada en compradores primerizos y quienes quieren dejar de alquilar; Banner apunta a quienes priorizan valor; Ovation incorpora mayor nivel de terminaciones, y Reserve busca una apariencia más cercana a una vivienda construida de manera tradicional.

Cavco vende manufactured y modular homes mediante una red de distribuidores autorizados en numerosos estados.

Hay distintas alternativas para comprar casa prefabricada con Infonavit. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Una ventaja práctica es que sus dealers pueden ocuparse no solo de la venta sino también de entrega, colocación e instalación de la vivienda, aunque los servicios incluidos y sus precios deben verificarse en cada operación.

Para quien compra por primera vez, eso puede ser más importante que ahorrar algunos miles de dólares en el precio inicial de fábrica.

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Impresa Modular: para quienes quieren una casa modular personalizada

Si el objetivo no es encontrar la opción más económica sino construir una vivienda modular más parecida a una casa convencional, Impresa Modular ofrece otra alternativa.

La empresa trabaja con viviendas personalizadas y afirma tener capacidad para construir en todo Estados Unidos mediante una red de fábricas regionales. Su catálogo incluye casas ranch, de dos pisos, contemporáneas, cabins, chalets y tiny houses.

El comprador puede partir de alguno de sus planos o adaptar otro diseño para construcción modular.

En este segmento, sin embargo, comparar únicamente el precio de fábrica tiene poco sentido. El costo final depende mucho del terreno, las características del lote, la cimentación y los trabajos que deben realizarse en el lugar.

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Method Homes: prefabricadas premium y un buen ejemplo del precio real

En el extremo más alto del mercado aparecen compañías como Method Homes, orientadas a viviendas modulares contemporáneas y personalizables.

Un modelo de su serie Option de 922 pies cuadrados figura actualmente con un precio modular de $258,160. Pero la propia compañía estima $490,000 o más cuando se incorpora el trabajo necesario en el terreno. Para otro modelo de 1,028 pies cuadrados, la referencia pasa de $287,840 por los módulos a $550,000 o más con los trabajos del sitio.

Esa diferencia resume uno de los principales riesgos al buscar casas prefabricadas en Internet.

Una vivienda anunciada a determinado precio puede parecer económica hasta que se suman cimentación, grúa, transporte, preparación del terreno, permisos, alcantarillado o sistema séptico, agua, electricidad, accesos y terminaciones.

Por eso, el precio que importa no es únicamente cuánto cuesta la casa, sino cuánto costará tenerla terminada y legalmente habitable en el terreno elegido.

Cuánto cuesta realmente una casa prefabricada

No existe un único precio nacional. El Census Bureau y HUD publican cada mes datos sobre los precios de las nuevas manufactured homes en Estados Unidos, pero incluso estas estadísticas deben interpretarse con cuidado: pueden incluir determinados costos de instalación del distribuidor, mientras que otros gastos necesarios para ocupar la vivienda quedan afuera.

Además, una manufactured home básica y una casa modular personalizada pertenecen prácticamente a mercados diferentes. Antes de comparar presupuestos conviene pedir a cada vendedor un precio “turnkey” o terminado, detallando expresamente qué incluye y qué queda a cargo del comprador.

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¿Se pueden financiar las viviendas prefabricadas?

Sí, aunque la financiación depende del tipo de casa, del terreno y de cómo quede registrada legalmente la propiedad. HUD dispone del programa Title I para financiar determinadas manufactured homes. Dependiendo de la operación, el préstamo puede utilizarse para comprar solamente la vivienda, el lote o una combinación de ambos.

También existen opciones convencionales. Fannie Mae permite financiar manufactured homes elegibles y dispone de MH Advantage, una modalidad para casas fabricadas con determinadas características similares a las viviendas tradicionales. Bajo ciertas condiciones, MH Advantage permite un pago inicial de apenas 3%.

Para ese tipo de financiación, la vivienda debe cumplir requisitos específicos y quedar instalada de manera permanente.

Las casas modulares tienen otra ventaja: como están construidas según los códigos estatales y locales y no bajo el código federal de manufactured housing, para muchas operaciones hipotecarias se tratan de forma similar a una vivienda tradicional construida en el terreno.

El error que hay que evitar antes de comprar

El orden de los pasos importa. Antes de entregar un depósito por una vivienda, hay que saber exactamente dónde se instalará y confirmar con la ciudad o el condado que ese tipo de construcción está permitido.

Comprar primero la casa y buscar después un terreno puede terminar en un problema caro.

Las reglas de zonificación cambian según la ciudad e incluso entre vecindarios del mismo condado. También pueden existir restricciones de tamaño, fachada, cimentación, altura, pendientes del terreno o asociaciones de propietarios.

En las manufactured homes hay otra cuestión: HUD establece zonas específicas de viento, temperatura y carga de nieve. Una vivienda no debe instalarse en una zona con requisitos más exigentes que aquellos para los que fue construida.

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Qué revisar antes de firmar en 2027

Más que buscar simplemente “la casa prefabricada más barata”, conviene comparar el costo completo. La cotización debería dejar claro cuánto cuestan la vivienda, el transporte, la instalación, la cimentación, la preparación del lote y las conexiones de servicios. También hay que confirmar quién tramitará los permisos y qué garantía ofrece el fabricante.

Y hay que desconfiar de algunas ofertas que aparecen en marketplaces bajo nombres como “prefab house”, “container home” o “tiny house”.

Que una estructura pueda comprarse y enviarse hasta Estados Unidos no significa necesariamente que pueda obtener un permiso para utilizarse como vivienda permanente en un terreno determinado.

Para 2027, la mejor vivienda prefabricada no será necesariamente la que tenga el precio inicial más bajo. Será la que pueda instalarse legalmente donde el comprador quiere vivir, pueda financiarse en condiciones razonables y tenga un costo final que siga siendo conveniente después de sumar todo lo que no aparece en la foto del catálogo.

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