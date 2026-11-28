Antonio Mohamed vivirá sus últimas semanas al frente de los Diablos Rojos del Toluca y la directiva escarlata ya tiene sobre la mesa a los uruguayos Diego Alonso y Vicente Sánchez, además del argentino Martín Anselmi, como los principales candidatos para asumir las riendas del equipo una vez que concluya el semestre.

La salida del estratega argentino es un tema completamente cerrado en la institución mexiquense, pues el propio Turco anunció que dejará su cargo en cuanto finalice la participación del club tanto en la Liguilla del torneo Apertura 2026 como en la próxima edición de la Copa Intercontinental.

Regresa Alonso?



Con la salida de Mohamed, el uruguayo Diego Alonso está en el radar de la directiva escarlata para ser nuevo Dt del cuadro escarlata

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Dentro de las oficinas del Estadio Nemesio Díez tienen muy claro que el próximo director técnico debe conocer a la perfección las exigencias de la Liga MX y el formato de las fases finales, motivo por el cual los nombres de Martín Anselmi y Vicente Sánchez han tomado fuerza en las juntas internas gracias a su experiencia previa en el balompié nacional con Cruz Azul.

A esta lista corta se suma con fuerza el nombre de Diego Alonso, quien se encuentra sin equipo desde 2024 luego de haber dirigido a la selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y tener un breve paso por el Panathinaikos de Grecia, por lo que aterrizar en el infierno representaría su gran oportunidad para volver a los banquillos en un campeonato que ya conoce bien.

El @TolucaFC a punto de cerrar a su nuevo entrenador



La decisión de Mohamed de dejar a los Disblos no fue repentina, está hablada con antelación



Los dirigentes buscaron opciones



1 Diego Alonso ??



2 G Barros Schelotto ??



3 Europeo ?? @mediotiempo | @laaficion — Paco Vela (@PacoVela14) November 25, 2026

En contraste con estos perfiles, fuentes cercanas a la cúpula choricera descartaron por completo los rumores que vinculaban al brasileño André Jardine con el conjunto rojo, asegurando que el exentrenador del América no forma parte de las opciones actuales de la directiva para el próximo campeonato.

A pesar de que el análisis de candidatos ya está en marcha, en el seno del club mexiquense no existe prisa por cerrar negociaciones ni han establecido contactos formales con ninguno de los estrategas, ya que la prioridad absoluta es brindar total tranquilidad a Mohamed para que se concentre en el cierre deportivo del año.

El apretado calendario internacional también obliga a la directiva a esperar, pues en caso de avanzar a las semifinales del futbol mexicano, tendrán que postergar la elección definitiva para enfocarse en el viaje a Qatar, donde debutarán ante el campeón de la Copa Libertadores buscando avanzar hasta la gran final frente al Paris Saint-Germain.

¿LE SALEN CUERNOS? ??



De acuerdo con información exclusiva de @Carlos_Ponz, Diego Alonso sería el reemplazo de ‘El Turco’ Mohamed, una vez este se vaya del Toluca. Aún siguen las pláticas? pic.twitter.com/wElaZtsStP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 25, 2026

Si el conjunto escarlata logra instalarse tanto en la final de la Copa Intercontinental como en la serie por el título de la Liga MX, el calendario local sufriría un ajuste histórico que obligaría a disputar los encuentros definitivos del Apertura 2026 los días 24 y 27 de diciembre, manteniendo en suspenso el anuncio oficial de su nuevo timonel.

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