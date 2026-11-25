Hugo Sánchez encendió la polémica en el futbol mexicano al exigir el despido inmediato de Antonio Mohamed luego de que el estratega argentino anunciara su salida del Toluca al término del Apertura 2026.

El histórico goleador mexicano aseguró que una institución que pretende ser considerada grande no puede darse el lujo de tolerar semejantes indiscreciones justo antes de disputar la Liguilla.

37 años tuvieron que pasar para que alguien alcanzara al 'Pentapichichi' en esta estadística. ??



Con su doblete ante el Shabab Al-Ahli de André Jardine, Julián Quiñones alcanzó los 43 goles en 2026, igualando la histórica cifra que Hugo Sánchez firmó con el Real Madrid en? — Indigo FAN (@IndigoFAN_) November 25, 2026

Durante su intervención televisiva, el Pentapichichi cuestionó con dureza el momento elegido por el técnico de los Diablos Rojos para soltar la sopa sobre su futuro profesional.

Para el exdelantero, ventilar que se marchará cuando el campeonato entra en su fase más trascendental representa una falta de respeto para la directiva, la afición y el propio grupo de jugadores.

El legendario artillero advirtió que esta noticia inevitablemente golpea la motivación interna del vestidor escarlata en pleno cierre de torneo.

Según su análisis, resulta sumamente complicado que los futbolistas mantengan el compromiso al cien por ciento cuando el líder que los ha llevado a pelear por títulos ya tiene la cabeza puesta fuera de la institución.

La crítica de Hugo Sánchez subió todavía más de tono al señalar que el Turco Mohamed está sacando el paraguas de manera anticipada ante un posible fracaso en el futbol mexicano.

El analista consideró que el timonel pretende desviar la atención asegurando que busca un proyecto internacional, dejando entrever que el título de la Liga MX ya no es su máxima prioridad.

Para respaldar su postura sobre cómo debe actuar una directiva seria ante una situación de esta naturaleza, el exfutbolista puso como ejemplo la exigencia histórica del Real Madrid.

Sentenció que, en la Casa Blanca, si un entrenador desprecia al club anunciando su marcha en la recta final de la competencia, le muestran la puerta de salida en ese mismo instante.

Finalmente, el Pentapichichi recordó con evidente molestia que no es la primera ocasión en que el técnico argentino deja botado un proyecto deportivo en territorio nacional.

Sacó a relucir la polémica salida de Mohamed de los Pumas de la UNAM, reprochando que además haya dejado a un auxiliar al frente, y criticó que en México se les aplauda todo a los entrenadores extranjeros.

Además, el debate cobra todavía mayor relevancia porque el Toluca se encuentra en un momento cumbre de la temporada, peleando tanto en la fase final del torneo local como en el plano internacional.

Para muchos analistas y aficionados escarlatas, la estabilidad emocional del plantel resulta indispensable para aspirar al bicampeonato y no dejar escapar una oportunidad histórica.

?? “Siempre ha criticado el exceso de extranjeros en el futbol mexicano?”; En #ElJefeyElMaster hablan de las declaraciones de Hugo Sánchez contra el Turco Mohamed ?? pic.twitter.com/3x8mhDyqRS — AS México (@ASMexico) November 25, 2026

Por ahora, la directiva mexiquense ha optado por mantener la calma y respaldar la continuidad del cuerpo técnico hasta que concluya la participación oficial del equipo en el semestre.

Sin embargo, las palabras de Hugo Sánchez ya instalaron la presión mediática sobre los Diablos Rojos, donde cualquier tropiezo en la Liguilla será señalado directamente como consecuencia de esta anunciada despedida.

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