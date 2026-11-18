Aunque la Selección Mexicana consiguió su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League tras vencer por la mínima a Jamaica en el Estadio BBVA, la forma en que sufrió el equipo encendió el análisis crítico de Hugo Sánchez, quien puso el dedo en la llaga sobre los graves males que frenan al conjunto nacional.

El equipo dirigido por Rafael Márquez logró avanzar gracias al criterio del gol de visitante tras igualar 3-3 en el marcador global, pero la pobre exhibición ofrecida en la parte complementaria provocó que la exigente afición de Monterrey despidiera a los futbolistas entre sonoros abucheos.

? "A NOSOSTROS NO NOS BASTÓ CON EL TRIUNFO"



? "SE JUGÓ CON CIERTO TEMOR"



? "Fue un resultado corto, un partido regular… el segundo tiempo debió ser diferente"



La opinión de Hugo Sánchez en FUTBOL PICANTE pic.twitter.com/MFmFxruE4S — Futbol Picante (@futpicante) November 18, 2026

Para el histórico goleador del Real Madrid, el calvario vivido ante los caribeños no fue producto de la mala suerte, señalando que el combinado azteca terminó pidiendo la hora con una fragilidad emocional alarmante por no saber manejar la presión en los momentos decisivos.

El Pentapichichi sentenció en su intervención televisiva que el verdadero problema del equipo mexicano es mental y emocional, pues considera que los jugadores saltaron a la cancha superados por el miedo a perder en lugar de imponer autoridad frente a su gente.

Sin embargo, el exseleccionador nacional eximió de toda culpa al actual timonel mexicano al señalar que el verdadero cáncer del balompié azteca radica en la sobrepoblación de futbolistas extranjeros que inundan actualmente los clubes de la Liga MX.

Sánchez disparó sin filtros al asegurar que el estratega michoacano no tiene mucha materia humana de dónde escoger porque en el torneo local ya no se fabrican jóvenes talentos mexicanos, relegando a los canteranos a la banca o al olvido por culpa de los fichajes foráneos.

De acuerdo con la postura del histórico delantero, esta política deportiva tiene al combinado nacional dependiendo de milagros individuales para sobrevivir en torneos internacionales, sin variantes de peso en posiciones clave como el centro del ataque.

Con el pase asegurado de panzazo, el panorama inmediato luce sumamente exigente rumbo al mes de marzo de 2027, cuando México deberá medirse ante Estados Unidos en las semifinales del certamen regional en un duelo de alto voltaje donde los errores mentales pueden costar muy caro.

“A ti no te apoyaron, fuiste tercer lugar en Copa América y con eso te echaron” ?



El Tuca Ferretti le recordó a Hugo Sánchez cómo terminó su etapa al frente del Tri ?? y lo comparó con el apoyo de hoy hacia Rafa Márquez pic.twitter.com/Psr1V7V00A — Futbol Picante (@futpicante) November 18, 2026

Por ahora, la clasificación representa apenas un respiro momentáneo en medio de las críticas, dejando claro que mientras no exista una reestructuración de fondo para limitar extranjeros y formar nuevos ídolos, el equipo nacional seguirá sufriendo de más en cada eliminatoria.

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