Toluca dio el primer golpe en la Liguilla del adiós de Antonio Mohamed tras imponerse con autoridad 2-0 sobre el Atlas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

Con una actuación estelar del brasileño Helinho, autor de un doblete, los Diablos Rojos hicieron pesar el Estadio Nemesio Diez en una noche cargada de nostalgia y futbol ofensivo.

¡Penal para el Toluca sobre Paulinho! ¡Toluca ya lo gana 2-0 gracias a Helinho! ??#InfiernoRojinegro pic.twitter.com/eK7SGbMBd1 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

El encuentro arrancó envuelto en un ambiente emotivo luego de que el Turco confirmara hace unos días que dejará el banquillo escarlata al concluir el semestre.

Antes del silbatazo inicial, la directiva y la afición mexiquense le rindieron tributo proyectando un mensaje de agradecimiento en el inmueble, desatando el coro unánime de la tribuna para el estratega argentino.

Ya con el balón rodando en el infierno, el cuadro local tardó apenas quince minutos en reflejar su superioridad sobre el conjunto dirigido por Hernán Crespo.

Tras una precisa asistencia de Nicolás Castro, Helinho se animó a sacar un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin oportunidad alguna al guardameta colombiano Camilo Vargas para decretar el 1-0.

Los Rojinegros intentaron reaccionar de inmediato y lograron mandar el esférico al fondo de las redes minutos después por conducto de Florián Monzón. Sin embargo, el festejo tapatío se quedó ahogado en la garganta cuando el cuerpo arbitral invalidó la anotación por un claro fuera de lugar.

Para la parte complementaria, el conjunto choricero mantuvo el pie sobre el acelerador y encontró la recompensa a su insistencia al minuto 54.

Luego de que Adonis Frías derribara al delantero portugués Paulinho dentro del área, el silbante Guillermo Pacheco revisó la acción en el monitor del VAR y señaló la pena máxima.

Nuevamente, Helinho asumió la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó con potencia hacia su costado derecho para vencer a Camilo Vargas, quien alcanzó a rozar el esférico sin evitar el 2-0.

??¡Pónganle correa a este perro golazo de Helinho! Toluca ya lo gana con esta joya inatajable??#InfiernoRojinegro pic.twitter.com/JDYt5ss6kb — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

Incluso el atacante brasileño redondeó su noche mágica con un aplaudido gesto de juego limpio al detener un contragolpe peligroso cuando el zaguero Milton Valenzuela cayó lesionado.

La ventaja de los Diablos Rojos pudo ser todavía más escandalosa de no ser por las atajadas salvadoras de Vargas y un remate de cabeza de Paulinho que se estrelló en el travesaño.

Fair play Helinho a pesar de que tenía la oportunidad de hacer el tercer gol ??



? @angelgc1119



La Liguilla se ve por @Univision y sus plataformas???#InfiernoRojinegro EN VIVO por @TUDNUSA ? pic.twitter.com/Bu2NzXULEA — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

Por su parte, los Zorros apretaron en la recta final buscando un gol que les diera vida, pero se toparon con un orden defensivo impecable del cuadro local.

Con este resultado, los dirigidos por Antonio Mohamed viajarán con medio boleto en la bolsa para el duelo de vuelta que se disputará este sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco.

Al Toluca le bastará ganar, empatar o hasta perder por un gol para avanzar a semifinales, mientras que el Atlas está obligado a ganar por al menos dos tantos para hacer valer su mejor posición en la tabla.

Seguir leyendo:

-Hugo Sánchez pide el despido de Antonio Mohamed por sus indiscreciones en Toluca

-Toluca confirma el adiós del Turco Mohamed al finalizar la Liguilla y la Intercontinental

– El árbitro compensa penalti al América para regalarle su halloween en el empate contra Toluca: 2-2









