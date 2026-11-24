Antonio Mohamed dejará la dirección técnica del Toluca al concluir su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental, según informó el club escarlata en un comunicado oficial donde se detalló que la decisión fue tomada de común acuerdo entre ambas partes.

La decisión se concretará tras analizar el cierre de este exitoso ciclo en el futbol mexicano y cumpliendo los plazos pactados con la institución mexiquense antes de empezar la fase final de la competencia, donde Mohamed buscará nuevos horizontes después de llevar al Toluca a un sitio preponderante en el fútbol mexicano.

?[CONFIRMADO] Antonio Mohamed dejará de ser el entrenador de Toluca en diciembre.

*??A fin de año se cerrará uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Liga MX. pic.twitter.com/XCf22TYDpZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 25, 2026

La noticia cayó como balde de agua fría en el infierno mexiquense justo en la antesala de la Fiesta Grande, donde los Diablos Rojos buscarán defender su corona frente a su afición, pues la directiva encabezada por Valentín Diez Morodo, Francisco Suinaga, Santiago San Román y Antonio Naelson Sinha agradeció públicamente la entrega del estratega argentino, quien optó por dar un paso al costado debido a motivos estrictamente personales durante este cierre de año.

El paso del Turco por la capital mexiquense quedará grabado con letras de oro en la historia de la institución, ya que en apenas dos años rompió una dolorosa sequía de quince años sin campeonato de liga y cosechó seis trofeos oficiales, entre los que destacan el bicampeonato de la Liga MX, la Concachampions, la Leagues Cup, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, además de asegurar el boleto al Mundial de Clubes de 2029 para orgullo de su gente.

¡EL TURCO YA ANUNCIÓ SU ADIÓS! ?



Antonio Mohamed confirmó que su etapa al frente del Toluca llegará a su fin después de disputar la Copa Intercontinental. El estratega argentino llegó incluso a las lágrimas al dar la noticia.



MOHAMED QUIERE DESPEDIRSE POR TODO LO ALTO.



?:? pic.twitter.com/mEyge8U79Z — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 25, 2026

Antes de hacer las maletas de forma definitiva, el timonel sudamericano tendrá la misión de cerrar con broche de oro su gestión buscando el tricampeonato local y dando la cara por México en el certamen internacional en Catar, mientras que la cúpula choricera ya trabaja a marchas forzadas para encontrar al sucesor ideal que logre llenar los zapatos del entrenador más ganador en la época reciente del conjunto escarlata y mantener el ritmo triunfador.

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