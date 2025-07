El “Turco” Mohamed resentido porque no le permitieron dirigir a la selección de México

Antonio Mohamed, técnico del Toluca, actuales campeones de la Liga MX, reconoció que en alguna ocasión estuvo interesado en dirigir a la selección de México, pero en ese momento no se la ofrecieron, por lo que en la actualidad ha descartado esa opción, pero que le quedó esa meta por cumplir.

Con un sinfín de pergaminos y éxitos en su trayectoria como estratega, después de una brillante etapa como jugador, el nombre del “Turco” siempre estuvo ligado a la selección de México, pero por una y otra razón nunca se pudo concretar que se sentará en la silla más caliente del fútbol azteca.

El mismo Mohamed reconoció que esa meta le quedó pendiente y explicó en entrevista para TV Azteca porque nunca se llegó a concretar: “Hice los méritos para tenerlo (ser DT de la Selección de México) y llamaron a muchos otros que ni siquiera tenían méritos. En su momento, sí me seducía (dirigir a la Selección de México )”, dijo el exitoso estratega argentino.

En ese sentido el llamado “Turco” precisó que muchas veces en los altos mandos de la selección de México no se toma en cuenta que los técnicos del Tricolor deban ser estrategas que sean mexicanos o que conozcan el país, el estilo como juegan los mexicanos, como en su caso que lleva mucho tiempo viviendo en este país y conoce demasiado de la cultura azteca.

Mohamed dijo que el asunto no pasa porque conozcan solamente la historia, sino que de pronto que el técnico de la selección de México sepa que si lo dejas en Avenida Viaducto sepa donde está la calle Isabel La Católica en la CDMX o que si gira para la derecha llega al Barrio de Tepito y que no de pronto te lleven al entrenamiento en helicóptero como pasó con el recientemente fallecido técnico sueco Sven-Göran Eriksson

“En una selección tiene que haber muchos sentimientos, conocer las raíces. El que dirige a la selección lo sueltas en Viaducto y no sabe cuál es Isabel la Católica o si se va a la derecha llega a Tepito, vos tenéis que conocer, ser mexicano para poder dirigir”, precisó el peculiar Turco.

Añadió también que: “A Sven Goran-Eriksson, creo que lo llevan en helicóptero hasta el CAR... no conocen. Yo estoy acá desde los 23 años en México. Imagínate si conozco, mi primer apartamento fue en la colonia Del Valle, por el metro Zapata. Eso no significa que tengo más derecho que otros para dirigir a la Selección. A lo que quiero llegar es que el sentimiento de haberte criado en un país y conocer los jugadores, que so son igual que los argentinos o brasileños, el mexicano es especial, lo tienen que conocer”

Dirigir a la selección de México es complicado

Mohamed también reconoció que es complicado dirigir a México y para dar más énfasis a su ejemplo mencionó el proceso que tomó Javier Aguirre con muy poco tiempo para el proceso del Mundial 2026

Antonio Mohamed y su perspectiva de la selección de México. Crédito: Imago7

“Lo mejor que le puede pasar a un técnico es agarrar en el último año a la Selección Mexicana, porque los tres años anteriores son un desgaste terrible, llegas enojado con la prensa, con todo el mundo, con todos, muy desgastado. Lo mejor es agarrar los últimos 8 meses y elegir a los jugadores y armar un equipo para jugar”, concluyó.

