Santiago Giménez sigue dolido por no haber jugado el Mundial 2022

Una vez más, Santiago Giménez, delantero del AC Milan y de la selección de México, puso el dedo en la llaga respecto a las sensaciones negativas que le generó no ser incluido en la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022 por parte del técnico argentino Gerardo “Tata” Martino.

Así lo reveló en una entrevista realizada por el influencer mexicano “El Escorpión Dorado” en donde externó su malestar por esos momentos tan negativos que tuvo que asumir después de ser dado de baja en el último recorte de la lista definitiva para la justa mundialista.

Santiago Giménez reconoció que se sentía dentro de Qatar 2022, pero no contaba con las "mañas" de Gerardo Martino 🙄🇲🇽 pic.twitter.com/IZXSnlWKrn — SoyReferee (@SoyReferee) July 16, 2025

Para Giménez, su mayor resentimiento fue la forma como sucedieron las cosas con el estratega argentino, pues reconoció que en un principio Martino le confirmó que estaba en los planes y que inclusive resaltó su rendimiento goleador.

“Yo me veía adentro de la lista la verdad, la última vez que fui con Selección (en ese entonces) el Tata me dijo que era su delantero titular y si seguía así iba a ir al Mundial. Empecé a hacer goles y de la nada me dejó afuera”, destacó el actual delantero del AC Milan.

En la charla, el entrevistador le recordó que hubo unas declaraciones atribuidas a Gerardo Martínez en donde dijo que no contaba con Santiago por acumular pocos minutos con el Feyenoord, no obstante andar encendido como goleador.

“Como fue una decisión que sabían que me iba a pegar duro, trataron de decírmelo lo más rápido y las formas estuvieron mal porque acabó la temporada, fui a Girona y me dijeron vas a estar entrenando por si pasa algo te metemos a ti, como de sobra, y llego a Girona y a la hora me dicen que no voy a ir. Me hicieron viajar para decirme que no iba a jugar en el Mundial”, destacó Giménez

A la hora de hablar de los jugadores que finalmente fueron convocados para el Mundial, como sucedió con Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez y Henry Martín, el delantero surgido de la cantera del Cruz Azul precisó que: “Yo creo que Funes Mori y Raúl Jiménez eran muy del agrado del Tata y Henry la estaba rompiendo en su momento”, finalizó.

