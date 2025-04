Toluca vs. Cruz Azul se juegan el millón de dólares en el cierre del torneo Clausura 2025

No solo los partidos Tigres vs. Pumas y Atlas vs. Chivas, tendrán gran expectación en la última fecha del torneo Clausura 2025, sino que el Toluca contra Cruz Azul acaparará también las miradas en virtud de que ambos equipos se disputan el millón de dólares al mejor equipo del año futbolístico 2024-2025.

Por esa razón, la adrenalina y la expectación estarán presentes en la casa de los Diablos Rojos para este interesante encuentro que sin duda por la cantidad de dinero genera mucho interés, además de que la Máquina Celeste dependiendo del resultado final también puede establecer que posición terminará en la tabla general para la liguilla y que podría ser entre el segundo y quinto sitio de la clasificación final.

TOLUCA VS CRUZ AZUL SERÁ EL PARTIDO POR EL MILLÓN DE DÓLARES 💵



Cruz Azul lo consigue ganando o empatando.



Toluca necesita sacar los tres puntos.



Los Diablos son superlíderes.



Cruz Azul puede quedar entre el 2 y el 5 en la última jornada. pic.twitter.com/WkagsNtoG0 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 17, 2025

Hasta el momento la escuadra cementera bajo el mando de Vicente Sánchez acumula 74 unidades contabilizando ambos campeonatos, el pasado bajo el mando del polémico argentino Martín Anselmi y ahora con el charrúa, que fuera jugador de los Diablos Rojos.

Precisamente esta escuadra comandada por Antonio Mohamed suma 71 puntos, por lo cual están obligados a buscar la victoria a como de lugar contra los cementeros a quienes les basta ganar o empatar para embolsarse arribita de 19 millones de pesos mexicanos aproximadamente de acuerdo a la tasa de cotización vigente en México.

Cabe señalar que los escarlatas en el actual torneo suman 36 puntos y podrían llegar a 39 unidades que junto con los 35 del campeonato pasado le darían un total de 74 unidades empatando en el mismo número a la Máquina Celeste, pero superándolos en el criterio de desempate de goles anotados y recibidos donde los Diablos hasta el momento han anotado 77 por 63 de Cruz Azul, más los que puedan anotarse este sábado.

Mientras que Cruz Azul con la victoria o el empate sería inalcanzable para el Toluca, pues con la victoria llegarían a 77 puntos, producto de 35 puntos que conseguirían en este último juego y los 42 del campeonato anterior. Por su parte con el empate también sumarían 75 puntos globales, con 33 unidades en el actual certamen y las 42 del pasado.

Lo interesante del duelo en el Nemesio Díez

La escuadra celeste tiene a su favor el criterio de la victoria o el empate, mientras que el Toluca debe ganar a cómo de lugar y como la diferencia de goles es mejor que la escuadra dirigida por el argentino Antonio “Turco” Mohamed, con el 1-0 le basta para contabilizar tal cantidad de dinero.

De entrada parece que ambos equipos llegan a tope y con un Toluca muy ofensivo en donde también buscarán que el delantero portugués Paulinho logre consolidar su segundo título de goleo en la Liga MX donde hasta el momento encabeza con 12 anotaciones escoltado por el colombiano Diber Cambindo del Necaxa y el serbio del Atlas Uros Durdevic con 11 goles.

Los Diablos parecen un cuadro muy compacto, pero que dependen demasiado de lo que haga o deje de hacer Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, Paulinho y Helio Núñez, mientras que Cruz Azul ha demostrado ser un cuadro más elaborado con una zaga compacta, un mediocampo versátil y un ataque que tiene más variantes, sobre todo en la última parte del campeonato en donde empezaron a tener regularidad.

Lo cierto es que en este duelo entre demonios contra cementeros existen muchas cuentas pendientes, como aquella final del torneo Apertura 2008, donde el Toluca se coronó en tiros penales por 7-6 después de un global de 2-2 que estuvo rodeado de polémica cuando el árbitro Roberto García no quiso marcar un penal en una falta criminal de José Manuel Cruzalta sobre César Villaluz en el área.

El sábado se enfrentan los equipos que mejor están cerrando el torneo @TolucaFC vs @CruzAzul, así que empecemos a ponerle sabor a esto.



¿Quién es mejor LD?



🔁 Diego Barbosa – Toluca

❤️ Jorge Sánchez – Cruz azul pic.twitter.com/qNuChHc0YR — 𝘿𝙚𝙨𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙈𝙖𝙧𝙦𝙪𝙚𝙯 🐐 (@Marquezz09MX) April 17, 2025

Dicha falta mandó al hospital a Villaluz y acabó prácticamente con su carrera, pero la omisión arbitral ya estaba hecha y José Manuel de la Torre terminó coronándose con el Toluca sobre la Máquina Celeste dirigida por Benjamín Galindo.

Seguir leyendo: