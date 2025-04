Toluca, Cruz Azul y América ya están en la liguilla, pero Pumas y Chivas tendrán cierre cardíaco

En los momentos en que queda una sola jornada en el torneo Clausura 2025, Toluca, Cruz Azul y América aseguraron su boleto a la liguilla, mientras que Pumas y Chivas deberán luchar por no quedar eliminados de la lucha por el play in al visitar a los Tigres de la UANL y del Atlas, respectivamente.

La realidad es que para Toluca y Cruz Azul, la última fecha servirá para que los cementeros puedan mantenerse como sublíderes de la competencia, después de que los Diablos Rojos con la victoria que lograron sobre Mazatlán aseguraron el liderato general del actual torneo.

ESTO NO PUEDE SER MÁS CARDÍACO. 😨🚨



Así quedó el Play-In después de jugarse la segunda mitad de la Jornada 16. El América volvió a caer; ya con esta derrota junta 5.



— Esto en Línea (@estoenlinea) April 17, 2025

Mientras que América agazapado, no deberá tener piedad al recibir al Mazatlán, pues con una victoria y un tropiezo de Cruz Azul con Toluca, podría arrebatarles el segundo lugar de la competencia en lo que sería su premio de consolación después de que los escarlatas los bajaron del sitio de privilegio que tanto mantuvieron a lo largo del campeonato.

Lo bravo del cierre de torneo

Pero lo interesante del cierre del campeonato es como quedarán finalmente los juegos del play in para definir los cinco boletos que restan para la liguilla por el título y donde ya tienen asegurado un sitio en el play in, pero quieren ir directo en la liguilla como es el caso de los Tigres, León, Pachuca, Necaxa, Monterrey y FC Juárez.

Mientras que Pumas y Chivas aspiran a conseguir un sitio en los juegos de play in por lo cual están obligados a vencer a los Tigres de la UANL y al Atlas, respectivamente, como también que FC Juárez no doblegue en casa a los Gallos Blancos de Querétaro.

La realidad que el último sitio para el play in depende tanto de Chivas como Pumas en sus respectivos juegos. Quien logre la victoria podrá seguir adelante para jugar el play in que hasta el momento como quedaron las posiciones en la penúltima fecha se jugarían de la siguiente forma: Necaxa vs. Monterrey y FC Juárez vs. Pumas.

😼 Pumas venció a Santos y sueña con Play In 🔥



Efraín Juárez sobre la victoria: "Jugamos con la ilusión y está en nuestras manos" 🔥



— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 17, 2025

Los equipos eliminados



Por lo pronto los equipos ya sin aspiraciones son Mazatlán FC, Atlas, Querétaro, Tijuana, Atlético San Luis, Puebla y Santos, que sin duda deberán rehacer sus planes para dejar de ser comparsas en el campeonato y poder aspirar a una mejor lucha en el próximo campeonato.

Es un hecho que diez equipos son los que casi siempre tienen forma de luchar por cosas importantes, por lo cual ahora los que decepcionaron a diferencia del campeonato anterior fueron Atlético San Luis y Xolos Tijuana.

