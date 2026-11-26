La anunciada salida del director técnico argentino Antonio Mohamed no solo significaría perder a un estratega que dejó constancia de su enorme calidad en el banquillo.

Su adiós también podría encabezar una peligrosa desbandada de personajes clave dentro de la organización escarlata al terminar el presente certamen.

Entre los nombres que encabezan esta posible fuga destaca el de Santiago San Román, directivo que resultó pieza fundamental para concretar el arribo del Turco.

Asimismo, su gestión fue determinante para fichar al goleador portugués Paulinho y a Nicolás Castro, refuerzos que le dieron al cuadro mexiquense títulos en la Liga MX y la Concacaf.

Este escenario de incertidumbre fue puesto sobre la mesa por Rubén Rodríguez, quien analizó las graves consecuencias que puede desencadenar la partida del timonel sudamericano.

El comunicador advirtió que la estructura deportiva que devolvió el protagonismo a la institución corre serio riesgo de desmoronarse en las próximas semanas.

Durante su intervención en el programa Espartanos de la cadena FOX, el comentarista fue contundente al señalar que otros clubes ya siguen de cerca al arquitecto del proyecto choricero.

Aseguró que si una institución como Tigres u otro equipo importante le presenta una oferta atractiva a Santiago San Román, el directivo terminará haciendo maletas.

#TigresUANL | ¿Quién será el nuevo presidente de Tigres?



Interesan perfiles como el de Santiago Baños y Santiago San Román.



A uno ya lo contactaron. @TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio https://t.co/JTZpdW0vfx — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 11, 2026

Rodríguez subrayó que el presidente deportivo fue quien apostó por Mohamed y lo calificó como uno de los grandes artífices de los recientes campeonatos obtenidos.

Además, reveló que al interior del club existen diversas situaciones internas que generan incomodidad entre los protagonistas que rompieron la sequía de quince años sin título de liga.

En su análisis televisivo, la Sombra lanzó un llamado urgente a la cúpula institucional para mantener la unidad que los llevó hasta la cima del fútbol mexicano.

Advirtió que Mohamed no es el único que se encuentra desgastado en Toluca, por lo que pidió cuidar a los directivos que han entregado resultados tangibles.

El periodista invitó a los altos mandos a dejar de lado los egos personales, evitar colgarse medallas ajenas y retomar el trabajo en conjunto que tan bien les funcionó.

“SIGUEN MOVIÉNDOSE LAS AGUAS EN TIGRES. SANTIAGO SAN ROMÁN SE UNE A LOS CANDIDATOS” ? @Ivandelangelr tiene el reporte de los movimientos y rumores en el conjunto regiomontano tras el caótico semestre ?#FSRadioMX pic.twitter.com/nnpyVZYZCb — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 10, 2026

Cabe recordar que Santiago San Román arribó al conjunto del Estado de México en noviembre de dos mil veintidós tras ser buscado por Francisco Suinaga.

Mientras el equipo disputa la Liguilla buscando cerrar con broche de oro este ciclo dorado, el futuro fuera de la cancha mantiene en vilo a toda la afición escarlata.

La directiva tendrá la difícil tarea de apagar los incendios internos antes de que el proyecto campeón se desmantele por completo.

Seguir leyendo:

– Toluca da el primer golpe en la liguilla del adiós de Mohamed sobre el Atlas 2-0

– Hugo Sánchez pide el despido de Antonio Mohamed por sus indiscreciones en Toluca

– Toluca confirma el adiós del Turco Mohamed al finalizar la Liguilla y la Intercontinental











