Tasas hipotecarias en EE. UU. aumentan a 7.40%, dificultando el acceso a la vivienda

De acuerdo con un informe publicado este jueves por la entidad compradora de hipotecas Freddie Mac, las tasas hipotecarias en Estados Unidos vuelven a subir por séptima semana, ubicando su tipo fijo a 30 años en los 7.40% desde los 7.28% al cierre de septiembre.

Por su parte, para la primera semana de octubre, la tasa hipotecaria fija a 15 años aumentó de los 6.60% a los 6.73%. Esta exponencial subida de los tipos de endeudamiento en el mercado inmobiliario dificulta cada vez más el acceso a la vivienda para el promedio de los hogares estadounidenses.

Al respecto, Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, comentó que “el aumento se produce en medio de una presión alcista continua por parte del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que promedió 5.28% esta semana, 9 puntos básicos más que la semana anterior”, dijo a Fox.

Hace tan solo un año, las tasas hipotecarias a 30 años rondaban el 6.30%; sin embargo, según Berner, la combinación perniciosa de expectativas inflacionarias, la venta masiva en el mercado de bonos y el aumento de los déficits fiscales que requieren la emisión de nueva deuda está impulsando al alza los rendimientos de los bonos, y las tasas hipotecarias están siguiendo esa misma tendencia.

Desde que se disparó la inflación en 2022, el mercado inmobiliario ha sido uno de los sectores más afectados, no solo por las altas tasas hipotecarias, sino por la falta de inventario que ha disparado los precios de los inmuebles hasta máximos históricos, alejando de esta manera tanto a propietarios como a futuros compradores.

Pero en su análisis del mercado, el especialista también destacó que durante septiembre las ventas de viviendas pendientes disminuyeron y los vendedores se han visto obligados a bajar los precios a un ritmo no visto en cuatro años.

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