¿Se puede comprar una casa prefabricada con Infonavit? Requisitos y opciones de crédito en 2026

Las casas prefabricadas se han convertido en una alternativa para quienes buscan tener una vivienda propia sin afrontar los costos de una construcción tradicional. Los modelos modulares, las estructuras que se ensamblan en el terreno y las pequeñas casas listas para instalar despiertan cada vez más interés, especialmente entre familias que quieren aprovechar un terreno que ya poseen.

Pero hay una pregunta que puede cambiar por completo los planes de compra: ¿es posible utilizar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para financiar una casa prefabricada?

La respuesta depende del tipo de construcción, las características del terreno y las condiciones del crédito. El Infonavit cuenta con opciones para construir viviendas en México, pero eso no significa que cualquier casa prefabricada anunciada por internet pueda adquirirse con sus recursos.

Hay distintas alternativas para comprar casa prefabricada con Infonavit. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

¿Infonavit permite comprar una casa prefabricada?

El Infonavit no presenta un crédito específico destinado exclusivamente a comprar casas prefabricadas. Sin embargo, dispone de alternativas de financiamiento para construir una vivienda en terreno propio o adquirir un terreno y desarrollar una construcción.

Esto abre la posibilidad de evaluar proyectos que utilicen sistemas prefabricados o modulares, siempre que cumplan las condiciones técnicas, legales y financieras del Instituto.

La diferencia es importante. Una casa prefabricada puede ser una vivienda permanente construida mediante módulos fabricados previamente, pero también puede tratarse de una estructura desmontable, una casa móvil o un producto vendido como kit de ensamblaje.

No todas estas opciones cumplen necesariamente los requisitos de una vivienda financiable. Para obtener un crédito de construcción, el proyecto debe contar con la documentación exigida, las autorizaciones correspondientes y la evaluación técnica requerida por el Infonavit.

Por eso, antes de pagar un anticipo por una casa prefabricada, es fundamental confirmar que el proyecto pueda ser aceptado por el Instituto.

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Qué créditos de Infonavit pueden servir para construir una vivienda

Una de las alternativas es el Crédito Infonavit para construir en terreno propio. Esta modalidad permite financiar la construcción de una casa sobre un terreno que cumpla los requisitos de propiedad, ubicación y uso de suelo.

El solicitante debe presentar un proyecto arquitectónico, presupuesto de obra y la documentación técnica correspondiente. La construcción debe realizarse mediante profesionales autorizados y está sujeta a verificaciones de avance.

Los recursos no se entregan necesariamente en un solo pago. En la modalidad individual se distribuyen en distintas etapas, de acuerdo con el progreso de la construcción.

Otra alternativa es Crediterreno Para mi hogar, que permite utilizar un mismo crédito para comprar un terreno y construir una vivienda. Según las condiciones publicadas por el Infonavit, una parte del financiamiento se destina a adquirir el terreno y otra a ejecutar la obra. El dinero destinado a la construcción se entrega conforme se verifican los avances.

Esta opción puede resultar interesante para quienes todavía no tienen un terreno, aunque tampoco implica la aprobación automática de una casa modular o prefabricada.

Qué requisitos debe cumplir el terreno

Uno de los aspectos que más pueden complicar la financiación de una vivienda prefabricada es el terreno donde se instalará. Para construir mediante las modalidades correspondientes, el Infonavit exige documentación que acredite la propiedad y condiciones legales adecuadas.

Entre los requisitos se encuentran la escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad, el uso de suelo habitacional o mixto que permita vivienda y el cumplimiento de las normas municipales de construcción.

También pueden requerirse comprobantes relacionados con el impuesto predial, servicios, avalúos y dictámenes técnicos.

La vivienda proyectada debe cumplir condiciones de habitabilidad. En la documentación de construcción, el Instituto contempla espacios como cocina, baño, sala-comedor y al menos una recámara, o una distribución de usos múltiples que cumpla los criterios correspondientes.

Esto significa que comprar una casa prefabricada económica no garantiza que pueda instalarse legalmente en cualquier terreno.

El costo del modelo anunciado por el fabricante puede ser solo una parte de la inversión. También hay que considerar cimentación, transporte, montaje, conexiones de agua y electricidad, drenaje, permisos y adecuaciones del terreno.

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¿Cuánto dinero presta Infonavit para construir una casa?

El monto depende de la capacidad de pago del solicitante, su situación laboral, las condiciones del crédito y la evaluación correspondiente.

En la información oficial actualizada en julio de 2026, el Infonavit indica que su crédito tradicional puede alcanzar hasta 2,935,002.35 pesos mexicanos, con plazos de uno a 30 años y tasas diferenciadas según el nivel salarial.

Ese importe es un máximo de referencia, no una cantidad garantizada para todos los solicitantes. El monto individual se consulta mediante la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

Además, para construir en terreno propio, el Instituto establece requisitos adicionales, como contar con una relación laboral vigente en las modalidades indicadas, estar registrado en una Afore y presentar el expediente técnico correspondiente.

¿Se puede solicitar un crédito Infonavit desde Estados Unidos?

Para los mexicanos que viven en Estados Unidos, la situación requiere una distinción importante. Residir fuera de México no significa perder automáticamente el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Sin embargo, tener dinero ahorrado en Infonavit no equivale a cumplir los requisitos para recibir un nuevo crédito de construcción.

Las modalidades tradicionales de construcción consultadas exigen una relación laboral vigente y otras condiciones que deben verificarse individualmente.

El Instituto también cuenta con mecanismos para pagar créditos existentes desde Estados Unidos mediante el programa Infonavit sin Fronteras.

Este servicio permite realizar pagos desde el extranjero, incluso para ayudar a un familiar que ya tiene un crédito, pero no debe confundirse con un programa que otorgue automáticamente nuevos préstamos a todos los mexicanos residentes en Estados Unidos.

Quienes trabajaron anteriormente en México pueden revisar su historial y ahorro disponible en Mi Cuenta Infonavit para conocer qué alternativas corresponden a su situación.

Qué revisar antes de comprar una casa prefabricada

El principal atractivo de las viviendas prefabricadas es que algunos modelos ofrecen precios iniciales inferiores a los de una construcción convencional. Sin embargo, conviene revisar el costo total antes de tomar una decisión.

Una vivienda anunciada a un precio muy bajo puede no incluir transporte, instalación, cimentación, permisos ni conexiones de servicios básicos.

También es importante comprobar si la estructura está diseñada para permanecer de manera definitiva en el terreno y si cumple las normas locales de seguridad y construcción.

Si el objetivo es financiarla mediante Infonavit, lo recomendable es consultar primero la precalificación, verificar las condiciones del terreno y presentar el proyecto para su evaluación antes de comprometer dinero con un proveedor.

El Infonavit ofrece información y trámites gratuitos a través de sus canales oficiales.

Para consultar las alternativas de construcción, los requisitos y la precalificación, los interesados pueden ingresar a portalmx.infonavit.org.mx o acceder a Mi Cuenta Infonavit.

La posibilidad de construir una casa prefabricada con financiamiento dependerá finalmente de que el proyecto sea técnicamente viable y cumpla las condiciones del crédito elegido.

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