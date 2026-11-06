Seguro Social: qué pasa con tus beneficios si te mudas a otro país después de jubilarte

Si ya comenzaste a recibir tu jubilación del Seguro Social, luego de cumplir con los años de servicio y créditos necesarios, mudarte fuera de Estados Unidos es una decisión que debe tomarse sabiamente.

Si bien no significa renunciar o perder el dinero que has acumulado durante años, es importante que conozcas las condiciones que establece el gobierno federal. Estos son los puntos a considerar: ciudadanía, estatus migratorio, tipo de beneficio y el país de destino.

Cada factor pueden determinar si el dinero seguirá llegando o si los depósitos serán suspendidos.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, generalmente pueden cobrar su jubilación del Seguro Social mientras viven en el extranjero. Pero los residentes permanentes que tienen una Green Card deben ajustarse a condiciones adicionales que necesitan cumplir para evitar interrupciones.

La Administración del Seguro Social (SSA) también permite consultar estas disposiciones mediante su herramienta Payments Abroad Screening Tool, que ayuda a determinar si una persona puede recibir sus beneficios en el país donde planea residir.

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¿Puedo seguir cobrando el Seguro Social si me mudo fuera de Estados Unidos?

La respuesta corta es sí, pero es necesario distinguir entre los beneficios del Seguro Social y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), porque este último tiene restricciones mucho más estrictas sobre la permanencia en el extranjero.

También es importante entender que recibir una pensión estadounidense fuera del país no significa que el Gobierno vaya a modificar su importe para adaptarlo al costo de vida del lugar de residencia.

Ciudadanos estadounidenses

Puedes conservar tus beneficios aunque establezcas tu residencia permanente en el extranjero. Esta posibilidad también se aplica a quienes reciben pagos por incapacidad o como familiares sobrevivientes de un trabajador asegurado.

La principal excepción está relacionada con el país de destino. El Departamento del Tesoro prohíbe enviar pagos del Seguro Social a personas que residen en Cuba o Corea del Norte.

Por su parte, la SSA mantiene restricciones para Azerbaiyán, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En algunos de estos últimos países existen procedimientos especiales que permiten cobrar a determinados beneficiarios que cumplen condiciones específicas.

Otro aspecto que deben considerar los jubilados es que la SSA puede enviarles cuestionarios periódicos para comprobar que continúan cumpliendo los requisitos para recibir sus beneficios. Estos formularios, conocidos como Foreign Enforcement Questionnaire, permiten verificar información como la residencia y la situación del beneficiario.

No responder dentro del plazo establecido puede provocar la suspensión de los pagos hasta que la administración reciba la información solicitada. Por esta razón, es fundamental mantener actualizados los datos de contacto y la dirección postal ante la SSA.

Residentes con Green Card

La situación cambia para quienes trabajaron en Estados Unidos, obtuvieron una residencia permanente y se jubilaron sin adquirir la ciudadanía estadounidense.

Los titulares de una Green Card pueden tener derecho a cobrar beneficios de jubilación del Seguro Social si reúnen los requisitos laborales y legales. Sin embargo, cuando se trasladan al extranjero, deben prestar especial atención a una regla que puede afectar sus depósitos.

De acuerdo con la SSA, los beneficiarios que no son ciudadanos estadounidenses y que no cumplen alguna de las excepciones previstas pueden dejar de recibir sus pagos después de permanecer fuera del país durante seis meses calendario consecutivos.

Esto significa que no necesariamente perderán el dinero acumulado por sus años de trabajo, pero sí pueden experimentar una suspensión de los depósitos mientras permanezcan fuera de Estados Unidos.

La administración contempla excepciones para determinados beneficiarios. Por ejemplo, una persona puede continuar recibiendo sus pagos después de seis meses en el extranjero si reúne las condiciones relacionadas con sus créditos laborales o años de residencia en Estados Unidos, o si tiene la ciudadanía de un país que cumple los requisitos establecidos por las normas internacionales del Seguro Social.

Entre las condiciones que pueden permitir la continuidad de los pagos se encuentran:

Haber acumulado al menos 40 créditos de trabajo bajo el sistema estadounidense, equivalentes generalmente a unos 10 años de trabajo.

Haber residido en Estados Unidos durante al menos 10 años, cuando se cumplen las demás condiciones aplicables.

Ser ciudadano de un país con el que Estados Unidos tenga un acuerdo de totalización o que figure entre los países contemplados en las excepciones de la SSA.

Si los pagos se suspenden por una ausencia prolongada, la SSA establece que, por regla general, el beneficiario debe regresar a Estados Unidos y permanecer durante un mes calendario completo para que puedan reanudarse, siempre que continúe cumpliendo los demás requisitos.

¿Puedo cobrar el SSI si me voy al extranjero?

No. Recuerda algo importante: el SSI, a diferencia de la jubilación convencional, es una ayuda económica destinada principalmente a personas mayores de 65 años, personas ciegas o con discapacidades que tienen ingresos y recursos limitados.

En este sentido, el programa exige cumplir condiciones de residencia dentro de Estados Unidos.

La SSA establece que una persona pierde la elegibilidad para recibir SSI cuando permanece fuera del país durante un mes calendario completo o durante 30 días consecutivos o más.

Si el beneficiario regresa después de una ausencia de 30 días consecutivos o superior, deberá permanecer otros 30 días seguidos dentro de Estados Unidos antes de recuperar la elegibilidad, siempre que continúe cumpliendo los demás requisitos.

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