Cómo cobrar un cheque en Estados Unidos si no tienes cuenta bancaria

Cuando no tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos, la idea de recibir un cheque puede crear confusiones. Sin embargo, existen varias alternativas legales para convertir ese dinero en físico o efectivo. La única mala noticia es que algunas implican límites o omcisiones que debes considerar.

Según apunta Consumer Finance, la opción más conveniente dependerá del tipo de cheque, la cantidad que representa y la rapidez con la que necesites disponer de los fondos.

5 opciones para tramitar un cheque en EE.UU. cuando no tienes cuenta bancaria

1. Acudir al banco que emitió el cheque

Una de las primeras alternativas (y la más eficaz) es dirigirse a una sucursal del banco cuyo nombre aparece impreso en el documento. Por ejemplo, si recibiste un cheque emitido desde una cuenta de Chase, puedes consultar en una sucursal de esa institución si es posible cambiarlo sin ser cliente.

Generalmente, tendrás que presentar el cheque y una identificación oficial con fotografía. El banco puede aceptar documentos como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte, aunque los documentos admitidos dependen de sus políticas.

Es importante saber que las instituciones financieras no están obligadas a ofrecer este servicio a quienes no tienen una cuenta. Consumer Finances aclara que algunos bancos pueden cambiar cheques emitidos por sus propios clientes, siempre que existan fondos suficientes y se cumplan los requisitos de identificación.

También pueden cobrar una comisión por la operación. Lo recomendable es llamar antes de acudir y preguntar cuánto cuesta el servicio.

2. Cobrarlo en Walmart y otros establecimientos

Otra posibilidad es acudir a supermercados y grandes cadenas que ofrecen servicios financieros. Walmart, por ejemplo, permite cambiar determinados cheques en sus centros de servicios monetarios, conocidos como MoneyCenter, sin necesidad de tener una cuenta bancaria.

La compañía acepta distintos documentos, entre ellos cheques de nómina y del gobierno, sujetos a sus condiciones y límites. Su página oficial anuncia una tarifa máxima de $4 dólares para cheques preimpresos de hasta $1,000 dólares.

Otros establecimientos, incluidos algunos supermercados y tiendas minoristas, también ofrecen este servicio, aunque no todos aceptan los mismos tipos de documentos ni aplican las mismas tarifas.

3. Utilizar una casa de cambio de cheques

Los negocios conocidos como check cashing stores se especializan en entregar efectivo a cambio de cheques. Pueden ser una alternativa cuando necesitas el dinero de inmediato.

Algunos aceptan cheques personales, de nómina, comerciales o de seguros, pero las condiciones varían según el establecimiento. Normalmente solicitan una identificación y cobran una comisión que puede calcularse como una cantidad fija o un porcentaje del cheque.

4. Depositarlo mediante una aplicación

También existen servicios digitales que permiten fotografiar el cheque y enviar las imágenes desde el teléfono. Una opción es PayPal, que cuenta con la función Cash a Check.

El dinero aprobado se acredita en el saldo de PayPal, no se entrega directamente en efectivo. La plataforma ofrece una modalidad sin comisión si aceptas esperar 10 días, mientras que el acceso acelerado tiene un costo. Para utilizarla necesitas una cuenta de PayPal Balance y el cheque debe superar su proceso de revisión.

5. Endosarlo a una persona de confianza

Otra posibilidad consiste en transferir el cheque a un familiar o conocido que tenga cuenta bancaria. Para muchos es la mejor alternativa, siempre que la persona sea de confianza. Para tramitarlo debes escribir en el reverso una instrucción como Pay to the order of (nombre de la persona) y firmar debajo.

Lo mejor de esta opción es que, de mutuo acuerdo, puedes usar el dinero según conveniencia o incluso dejarlo depositado durante el tiempo que necesites.

Sin embargo, hay una advertencia importante: hay bancos que pueden rechazar los cheques de terceros. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) explica que cada institución establece sus propias reglas y puede exigir que ambas personas estén presentes para verificar sus identidades.

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