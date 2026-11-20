La Navidad en casa no solo se viste por las luces y adornos, sino también por el aroma. Generalmente, es un olor que mezcla canela, jengibre, toques cítricos y la fragancia de un pino natural. Existe un remedio casero para crearlo y mantenerlo en el hogar cada vez que lo desees.

No es necesario gastar dinero en velas aromáticas o ambientadores comerciales, sino que basta con combinar tres ingredientes habituales de la cocina: canela, laurel y cáscaras de naranja. El truco consiste en combinar los elementos en agua y ponerlos al fuego, del modo que al hervir desprenda el aroma navideño.

Lee también: El truco perfecto para limpiar tus cubiertos: es barato y quedan impecables

¿Cómo preparar este aromatizante navideño?

Para elaborar esta mezcla necesitas:

3 hojas de laurel

1 rama de canela

La cáscara de una naranja

Entre medio litro y un litro de agua

Primero, lava la naranja y retira su cáscara. Después, coloca el agua en una olla y llévala a ebullición. Incorpora el laurel, la canela y las cáscaras de naranja.

Reduce el fuego y deja hervir suavemente durante 10 o 15 minutos, preferiblemente con la olla destapada para que el aroma pueda dispersarse.

A medida que el agua se calienta, la fragancia comenzará a percibirse en la cocina y podrá llegar a otros espacios de la vivienda. Es fundamental que abras algunas puertas, de las habitaciones por ejemplo, pero cierres las ventanas.

El aroma es temporal pero puedes recrearlo

La intensidad dependerá del tamaño de la casa, la ventilación y la cantidad de ingredientes utilizados. Su efecto es temporal, por lo que puedes preparar nuevamente la mezcla cuando quieras recuperar el perfume.

Entre sus ventajas están el bajo costo, la facilidad de preparación y la posibilidad de reutilizar las cáscaras de naranja. Lo ideal sería que apliques el truco antes de que llegue alguna visita o cuando quieras dispersar otros olores.

Sin embargo, conviene utilizar esta preparación con moderación, mantener una ventilación adecuada y nunca dejar la olla calentándose sin supervisión.

Te puede interesar:

· El error que está dañando tu lavadora y no te das cuenta, según expertos

· Árbol de Navidad 2026: cuánto cuesta en Nueva York, California y Texas y dónde comprar más barato

· 4 lugares “ocultos” en casa y que acumulan mucho polvo