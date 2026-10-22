El error que está dañando tu lavadora y no te das cuenta, según expertos

Después de cada ciclo, lo lógico y evidente es cerrar la puerta de la lavadora, pero es precisamente el error que están señalando los expertos y que podría dañar silenciosamente el electrodoméstico.

La razón es que este hábito, justo después de terminar el lavado, puede favorecer un problema que pasa inadvertido durante semanas: la acumulación de humedad en el interior de la lavadora.

En este sentido, los fabricantes y las autoridades especializadas en eficiencia energética recomiendan dejar la puerta entreabierta después de utilizar la lavadora para facilitar la ventilación y permitir que el interior se seque.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), a través de su programa WaterSense, incluye esta medida entre sus consejos de mantenimiento del hogar.

El problema no es que cerrar la puerta una sola vez vaya a estropear la máquina. El riesgo aparece cuando la humedad queda atrapada de manera repetida, especialmente en las lavadoras de carga frontal, y crea condiciones favorables para el moho y los malos olores.

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Restos de agua, de jabón, suciedad y fibras de la ropa

Durante cada ciclo quedan pequeñas cantidades de agua en distintas partes de la máquina, como el tambor, los pliegues de la junta de goma y el compartimento del detergente. Si la puerta permanece cerrada, el aire circula menos y esa humedad puede tardar más en evaporarse.

El problema es más frecuente en los modelos de carga frontal. Estos equipos tienen una junta de goma que ayuda a impedir las fugas durante el lavado, pero sus pliegues también pueden retener agua, restos de jabón, suciedad y fibras de la ropa.

Con el tiempo, la combinación de humedad y residuos puede favorecer la aparición de moho y hongos, además de generar un olor desagradable que termina impregnando las prendas recién lavadas. Whirlpool, fabricante de electrodomésticos, recomienda secar la junta y dejar la puerta abierta después de cada uso para facilitar la circulación del aire.

Esto no significa necesariamente que la lavadora vaya a sufrir una avería mecánica inmediata. Sin embargo, descuidar la limpieza y el secado puede contribuir a la acumulación de residuos y obligar a realizar limpiezas más profundas para recuperar la frescura del equipo.

Qué debes hacer después de cada lavado

Para reducir la humedad acumulada, no necesitas comprar productos especiales ni aplicar remedios caseros. Basta con incorporar algunos hábitos a la rutina de lavandería:

Deja la puerta entreabierta: al terminar el ciclo, retira la ropa y permite que el aire circule por el tambor. ENERGY STAR recomienda dejarla abierta durante una o dos horas para facilitar la evaporación de la humedad.

al terminar el ciclo, retira la ropa y permite que el aire circule por el tambor. ENERGY STAR recomienda dejarla abierta durante una o dos horas para facilitar la evaporación de la humedad. Seca la junta de goma: utiliza un paño limpio para retirar las gotas de agua que queden en los pliegues, sobre todo en las lavadoras de carga frontal.

utiliza un paño limpio para retirar las gotas de agua que queden en los pliegues, sobre todo en las lavadoras de carga frontal. Ventila el dispensador: si el diseño de tu máquina lo permite, deja también el cajón del detergente ligeramente abierto para que se seque.

si el diseño de tu máquina lo permite, deja también el cajón del detergente ligeramente abierto para que se seque. Retira la ropa húmeda cuanto antes: dejar prendas mojadas dentro del tambor durante horas puede contribuir a la aparición de malos olores.

dejar prendas mojadas dentro del tambor durante horas puede contribuir a la aparición de malos olores. Limpia la máquina periódicamente: sigue las instrucciones del fabricante para utilizar el ciclo de limpieza del tambor y retirar los residuos acumulados.

También conviene recordar que la ventilación no sustituye el mantenimiento. Si ya percibes un olor intenso a humedad o ves manchas oscuras en la goma, limpia las zonas afectadas según el manual de tu modelo. No mezcles productos de limpieza, especialmente lejía con vinagre u otros ácidos.

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