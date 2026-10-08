Qué hacer con un ventilador viejo: 3 trucos caseros para aprovecharlo

Aunque esté roto y en desuso desde hace tiempo, todavía puedes sacarle provecho a un ventilador viejo. Esto gracias a que algunas de sus piezas pueden convertirse en objetos útiles para la casa, terraza o jardín.

La rejilla metálica, por ejemplo, la base y otras partes de su estructura ofrecen posibilidades para crear accesorios decorativos sin necesidad de comprar materiales nuevos.

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3 trucos caseros para reutilizar un ventilador viejo

1. Convierte la rejilla en un macetero colgante

Una de las opciones más sencillas es transformar la rejilla circular del ventilador en soporte para una planta. Lo primero que debes hacer es retirar las aspas, el motor y los cables. La rejilla puede lavarse y, si quieres cambiar su apariencia, pintarse con un producto adecuado para metal.

Después coloca en el centro una maceta plástica liviana y sujétala con alambre resistente o elementos diseñados para soportar peso. La idea es usarlo para plantas ornamentales y colocarlo en un balcón, patio o jardín.

2. Haz una mesa auxiliar de estilo industrial

La estructura metálica también puede convertirse en la base de una pequeña mesa. Es una alternativa para crear una mesa auxiliar para una terraza, habitación o espacio de trabajo.

La idea consiste en aprovechar la estabilidad del soporte y la forma circular de la rejilla para construir una pieza decorativa. Puedes colocar una superficie de madera, vidrio u otro material apropiado sobre una base firme, siempre asegurándola correctamente para evitar que se mueva.

3. Crea un organizador para pared

La rejilla también puede funcionar como un panel organizador. Una vez limpia y libre de piezas eléctricas, puede fijarse de manera segura a una pared para colocar fotografías, notas, pequeños accesorios o elementos decorativos mediante ganchos o sujetadores.

Su diseño permite distribuir objetos alrededor de la estructura sin ocupar demasiado espacio, por lo que puede resultar útil en un escritorio, habitación o área de manualidades.

¿Por qué se puede reciclar un ventilador viejo?

Los ventiladores están compuestos por diferentes materiales, entre ellos metales, plásticos y componentes eléctricos. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) explica que los productos electrónicos contienen materiales que pueden recuperarse y que su reciclaje permite reducir la necesidad de extraer materias primas nuevas.

Si el ventilador viejo ya no sirve y tampoco quieres reutilizar sus piezas, lo recomendable es consultar las instalaciones de reciclaje electrónico o residuos especiales de tu localidad.

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